محمد فايز فرحات: سياسات مصر واضحة لعدم خلق واقع جديد على حساب فلسطين

كشف الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، المحلل السياسي، عن جهود الدولة في رفع الأعباء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك جهودًا دبلوماسية وسياسية تبذلها الدولة المصرية لخلق موقف دولي موحد داعم للقضية الفلسطينية، والحفاظ على مشروع إقامة الدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك حق أصيل للشعب الفلسطيني.

وأضاف: «الجهود الدبلوماسية خلال الشهور الماضية انتهت إلى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، والأمر أصبح يحتاج إلى موقف دولي داعم للقضية الفلسطينية».

وتابع الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام: «هناك جهود من الجانب الإسرائيلي لمحاولة خلق واقع يدفع إلى خلق قناعة دولية بأن لا أمل في بناء عملية تسوية أو بناء الدولة الفلسطينية، من خلال بناء أمر واقع على الأرض لا يدعم الحقوق الفلسطينية».

لمشاهدة واستماع مداخلة الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام الهاتفية:

https://www.youtube.com/live/LQVgU_0zHkY