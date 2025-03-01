الأغرب.. سيارة نادرة من أستون مارتن تُعرض للبيع لأول مرة

عندما أطلقت أستون مارتن طراز Cygnet في عام 2011، كانت خطوة غير متوقعة تمامًا من شركة تشتهر بسياراتها الفاخرة ذات المحركات الكبيرة V8 وV12 مثل Vanquish. فلماذا تصنع سيارة سيدان صغيرة قائمة على تويوتا iQ؟

ورغم توقف إنتاجها بعد عامين فقط، فإن ما جاء لاحقًا كان أكثر جنونًا: طراز V8 Cygnet الفريد من نوعه، والذي بات اليوم متاحًا للبيع.

أندر سيارات أستون مارتن على الإطلاق

بين عامي 2011 و2013، صنعت أستون مارتن 786 وحدة فقط من Cygnet، مما يجعلها سيارة نادرة بالفعل. لكن الأكثر ندرة هو طراز V8 Cygnet، حيث تم تصنيع نموذج واحد فقط في العالم.

تم الكشف عن هذه النسخة في مهرجان Goodwood للسرعة 2018، وجاءت بتكليف خاص عبر برنامج "Q by Aston Martin – Commission"، الذي يسمح للعملاء بطلب تعديلات فريدة على سياراتهم.

وحش صغير بمحرك V8 وقوة مذهلة

تم تجهيز V8 Cygnet بمحرك V8 بسعة 4.7 لتر من طراز Vantage S، بقوة 430 حصانًا وعزم دوران 361 رطل/قدم، يُرسل إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة Sportshift II ذو 7 سرعات.

بفضل الوزن الخفيف الذي يبلغ 3031 رطلاً فقط، يمكن لهذه السيارة الصغيرة التسارع من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة خلال 4.2 ثانية فقط، وتصل إلى سرعة قصوى 170 ميلًا في الساعة.

لم يقتصر الأمر على استبدال المحرك وناقل الحركة، بل تم أخذ الهياكل الفرعية ونظام التعليق بالكامل من Vantage S، مع تعديلات مخصصة على الحاجز الأمامي ونفق ناقل الحركة لاستيعاب المحرك الضخم.

ولمزيد من الصلابة، تم دمج قفص دحرجة داخل الهيكل، كما تم توسيع العرض الكلي للسيارة، وإضافة أقواس عجلات من ألياف الكربون لاستيعاب عجلات معدنية مقاس 19 بوصة.

لم تقتصر التعديلات على الأداء فحسب، بل حصلت المقصورة على مقاعد Recaro ثابتة مع أحزمة أمان بأربع نقاط، ولوحة عدادات مصنوعة من الكربون مع عدادات مستعارة من Vantage.

كما تم استخدام ألياف الكربون والجلد وألكانتارا السوداء في جميع أنحاء المقصورة، مع إضافة مطفأة حريق جاهزة للطوارئ.

منذ الكشف عنها في عام 2018، قطعت هذه السيارة 2900 ميل فقط، مما يجعلها بحالة شبه جديدة.

بفضل ندرتها وأدائها المذهل، تعد V8 Cygnet واحدة من أكثر السيارات غرابة وتميزًا في تاريخ أستون مارتن، حيث جمعت بين حجم السيارات الحضرية الصغيرة وروح السيارات الخارقة.