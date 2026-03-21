قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم الاحتفال بعيد الأم في الإسلام .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إيران: بيع كامل كميات النفط العالقة في البحر
الجيش الإسرائيلي: ضربنا منشأة استراتيجية لتطوير مكونات الأسلحة النووية في طهران
الجيش الملكي ينتظر الفائز من مباراة الهلال ونهضة بركان في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
3 نعـ.وش ورا بعض.. أهالي المنوفية يودعون أب وأبناءه ضحايا تسريب الغاز
العملات الأجنبية تستقر في ثاني أيام العيد.. الدولار بـ52.29 جنيهًا واليورو 60.34 جنيًها
عضو مجلس النواب البحريني: زيارات الرئيس السيسي للخليج “صك الأمان”
الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
بيراميدز يودع دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة 2-1 أمام الجيش الملكي
بعد التقلبات الأخيرة.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الأحد ودرجات الحرارة
نورهان خفاجي تكتب: ربحت "الجزيرة" وخسرت "العراق".. الأجواء لا تعترف إلا بالمرونة
خلال إجازة العيد.. تعهد حكومي لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وعقوبات رادعة للمخالفين
english EN
برلمان

خلال إجازة العيد.. تعهد حكومي لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وعقوبات رادعة للمخالفين

عبد الرحمن سرحان

تشهد فترات الإجازات، وعلى رأسها إجازة عيد الفطر المبارك، نشاطًا ملحوظًا في محاولات التعدي على الأراضي الزراعية، مستغلين انخفاض وتيرة المتابعة اليومية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للرقعة الزراعية في مصر، في وقت تسعى فيه الدولة إلى التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، مع تكثيف حملات المرور الميداني لرصد أي حالات تعدٍ والتعامل الفوري معها. 

كما تم تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة الموقف على مدار الساعة طوال أيام الإجازة، تنفيذًا لتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدوري لمنع أي مخالفات.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لحماية الرقعة الزراعية من التآكل، باعتبارها أحد أهم الموارد الاستراتيجية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والغذائية العالمية، التي تفرض ضرورة الحفاظ على كل شبر من الأراضي القابلة للزراعة.

عقوبات قانونية مشددة

ومن الناحية القانونية، نص قانون الزراعة على عقوبات صارمة ورادعة لكل من يتعدى على الأراضي الزراعية أو يحاول تغيير نشاطها، حيث يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من القانون أو يشرع في ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.

كما شدد القانون على أن العقوبة تتعدد بتعدد المخالفات، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب التعدي على نفقته الخاصة، دون جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جميع الأحوال، بما يعكس جدية الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.

ويمنح القانون لوزير الزراعة سلطة إصدار قرار إداري بوقف أسباب المخالفة قبل صدور حكم قضائي، مع تحميل المخالف كافة التكاليف، في خطوة تستهدف سرعة التعامل مع التعديات ومنع تفاقمها.

حظر البناء على الأراضي الزراعية

وتنص المادة (152) من قانون الزراعة بشكل صريح على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية، أو اتخاذ أي إجراءات لتقسيمها بغرض البناء، كما تعتبر الأراضي البور القابلة للزراعة ضمن الأراضي المحظور التعدي عليها، بما يوسع نطاق الحماية القانونية للرقعة الزراعية.

مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء البرلمان مجلس النواب الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

