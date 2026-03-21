الجيش الإسرائيلي: ضربنا منشأة استراتيجية لتطوير مكونات الأسلحة النووية في طهران

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إن إسرائيل نفذت هجومًا جويًا استهدف موقعا يوصف بأنه مركز أبحاث وتطوير مكونات لإنتاج أسلحة نووية في العاصمة طهران، زاعما أن الموقع كان يستخدم في أنشطة مرتبطة بتطوير مكونات حساسة ضمن برامج عسكرية.

وأوضح المتحدث أن العملية نفذت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، وجرى استهداف منشأة يعتقد أنها تابعة لبنى بحثية مرتبطة بالقطاع الدفاعي في إيران، مشيرًا إلى أن الضربة جاءت في إطار عمليات عسكرية أوسع تستهدف ما وصفه بالبنى التحتية المرتبطة بتطوير قدرات عسكرية متقدمة.

وبحسب التصريحات، شمل الاستهداف موقعًا داخل جامعة مالك الأشتر، والتي تعد من المؤسسات الأكاديمية المرتبطة ببرامج بحثية ذات طابع تقني وهندسي، وتخضع لعقوبات دولية في فترات سابقة بسبب ارتباطات مزعومة بقطاعات دفاعية.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية مستقلة تؤكد حجم الأضرار أو الخسائر الناتجة عن الهجوم، كما لم تعلن جهات إيرانية تفاصيل فورية حول الحادثة أو طبيعة الاستهداف.