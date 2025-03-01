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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يتلقي خبرًا سعيدًا بشأن رودري

مانشيستر سيتي
مانشيستر سيتي
رباب الهواري

تلقت جماهير مانشستر سيتي خبرًا سعيدًا بشأن عودة النجم الإسباني رودري، الذي افتقده الفريق منذ إصابته في سبتمبر الماضي.

 وكان لاعب الوسط قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي خلال مواجهة آرسنال في الدور الأول من الدوري الإنجليزي، مما أجبره على الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة.

مثّل غياب رودري ضربة موجعة لحامل اللقب، حيث تأثر أداء الفريق بشكل ملحوظ، ولم يتمكن من الحفاظ على مستواه المعتاد. فقد افتقد السيتي ديناميكية خط الوسط التي كان يمنحها اللاعب الإسباني، ما انعكس على نتائجه وأدائه في مختلف البطولات.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

في ظل غياب رودري، تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما يتصدر ليفربول المنافسة برصيد 67 نقطة. هذا الفارق الكبير يعكس مدى تأثير غياب نجم خط الوسط على الفريق، حيث عانى المدرب بيب غوارديولا من صعوبة في إيجاد بديل قادر على تقديم نفس الجودة والاستقرار في خط الوسط الدفاعي.

عودة رودري إلى تشكيلة السيتي ستكون بمثابة دفعة قوية للفريق في المراحل الحاسمة من الموسم، حيث يسعى لاستعادة مستواه والمنافسة بقوة على الألقاب المتبقية. ينتظر الجميع رؤية ما إذا كان بإمكانه إعادة التوازن إلى الفريق، ومساعدة مانشستر سيتي في تقليص الفجوة مع متصدر الدوري، ليفربول، وإحياء آماله في المنافسة من جديد.

مرموش رودري آرسنال الدوري الانجليزي مانشيستر سيتي

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