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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم عبد العزيز يهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
ميرنا محمود

حرص الفنان كريم عبدالعزيز على توجيه التهنئة لمتابعيه وجمهوره بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 2025.

ونشر كريم صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "كل عام وحضراتكم جميعا بالف خير".

وأعلنت دار الإفتاء المصرية رسميا، أن اليوم السبت أول مارس هو أول أيام رمضان 2025 في مصر، لسنة 1446 هجريًا، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال شرعيًا، وهي الرؤية التي توافقت مع الحسابات الفلكية، التي أعلنت أن شهر شعبان.

رؤية هلال رمضان

و استطلعت اليوم دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر رمضان 1446 هجريًا، وأكدت الدار أنه قد ثبت بِالعَيْن المجردةِ رؤية الهلال بعد غروب شمسِ يومِ الجمعة الذي يوافق 29 من شهرِ شعبانَ 1446 هجريا الموافقِ 28 مِن شهرِ فبراير لعامِ 2025 ميلاديا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

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