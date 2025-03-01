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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في أول أيام رمضان .. استقرار أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت أول أيام رمضان فى البورصة والأسواق على الرغم من التوقعات بارتفاع أسعارها اليوم نظرا لزيادة الاقبال على الشراء ، إذ أنها تعد من أهم الوجبات على سفرة المصريين .

ويتوقع خبراء صناعة الدواجن انخفاض في أسعار الدواجن فى آخر شهر رمضان المبارك ، نظرا لزيادة الإقبال على شراء الأسماك .

أسعار الدواجن اليوم 


واستقرت  أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 93 جنيها ، وتصل  للمستهلك بسعر 103 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 69 جنيها للكيلو  بعدما وصل سعرها  إلى 68 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.
 

سعر الفراخ الحمراء


كذلك  استقر سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 104 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 113 جنيهًا.
 

كما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 124 جنيهًا، بعدما كان سعرها 119 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.
 

سعر كيلو البانيه 


كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من  200 لـ 230 جنيهًا في بعض المحلات.

أسعار البيض اليوم السبت


سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 133 جنيها.

أسعار البط اليوم


تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

ومن جانبه ، قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إن سعر الفراخ حاليا من 80 لـ95 جنيها، معلقا: من يشتري بسعر 100/120 جنيها للكيلو أمر مبالغ فيه.

زيادة أسعار الفراخ

وتابع السيد ، خلال تصريحات له اليوم أن سعر الفراخ يزيد في المواسم والمناسبات فقط، وآخر زيادة كانت بواقع 15%، مثل حلول شهر رمضان، والأعياد، والمناسبات العامة.

وتابع سامح السيد: سعر الفراخ سينخفض في شهر رمضان، ولا مشكلة لدينا بشأن ما أثير حول نقص الدواجن بالأسواق، والدولة توفر منافذ ومجمعات استهلاكية وشوادر بأسعار ملائمة كثيرا.

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