اللجنة العليا للدعوة بـ "البحوث الإسلامية" تنظم أسبوعًا للدعوة بمسجد مدينة البعوث

تنظِّم اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية أسبوعًا للدعوة بمسجد مدينة البعوث الإسلاميَّة بالقاهرة بعنوان «رمضان وعلو الهمَّة» في الفترة من غد الأحد وحتى الخميس القادم؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف البرامج والفعاليات الدعوية والتوعوية بما يحقق دور ورسالة الأزهر الدعوية والتوعوية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، إن هذه الفعاليات تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الأمانة العامَّة للَّجنة العليا للدَّعوة بالأزهر الشَّريف والتي تعمل على تنفيذ خطة دعوية توعوية تتناول بناء الإنسان من جميع جوانبه: الفكريَّة، والعقديَّة، والاجتماعيَّة، وترسخ منظومة القيم والأخلاق والمثل العليا في المجتمع، مضيفًا أن استراتيجية المجمع ورؤيته في مجال الدعوة، تعمل على التركيز على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور على اختلاف فئاته وتنوع ثقافاته، ومناقشة أهم القضايا التي تلامس واقع هذا الجمهور وتشكل جزءًا مهمًا في حياتهم.

من جانبه قال د. حسن يحيى الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة، إن الأسبوع الدعوي الحالي موجهًا خصيصًا إلى الطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلاميَّة، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بالتوعية المستمرة للطلاب الوافدين من خلال دعم الجانب العلمي والمعرفي لديهم وتحصينهم فكريًا وعلميًا من محاولات استقطابهم، مضيفًا أن اللقاءات التي تُنفذ خلال الأسبوع الدعوي تتناول عدد من الموضوعات المهمة أبرزها: رمضان: هلالُ الوصالِ لأمةٍ تتوقُ إلى الكمال، رمضان تربية للأمة، رمضان: تجديدُ العهدِ مع الله ومع الذات، رمضان بعيدًا عن الوطن: كيف نصنع من الغربة فرصة لتقوية الذات والقرب من الله؟، رمضان: نفحةُ إلهيَّة لأمةٍ تتنفسُ العزة.