إعلام إسرائيلي: إصابة شخص جراء عملية دهس جنوبي الخليل بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بإصابة شخص جراء عملية دهس وقعت جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ووفقًا للتقرير الذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، لم تكشف بعد تفاصيل إضافية حول هوية المصاب أو الحالة الصحية له، فيما تواصل السلطات الإسرائيلية التحقيق في الحادث.

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وقرية المنيا جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال، التي ترافقها ناقلة جنود مجنزرة، اقتحمت مدينة الخليل عبر مدخلها الجنوبي باتجاه دوار التحرير حيث انتشرت في محيط منازل المواطنين الفلسطينيين ومحالهم التجارية، وأغلقت الشارع الرئيسي، ما أدى إلى منع تنقل الفلسطينيين. ولم تسجل تقارير عن مداهمات أو اعتقالات خلال الاقتحام.

وفي نفس السياق، أفاد رئيس مجلس "قروي المنيا"، زايد كوازبة، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في المنطقة الشرقية منها، وسط إطلاق قنابل الغاز السام وقنابل الصوت، دون وقوع إصابات. وأضاف كوازبة أن جنود الاحتلال داهموا عدداً من المنازل التابعة لعائلة الشلالدة، وقاموا بتفتيشها، دون أن يُبلغ عن أي اعتقالات.