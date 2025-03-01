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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اقلب الصفحة..تامر حسني يوجّه رسالة لجمهوره بمناسبة شهر رمضان

تامر حسني
تامر حسني
يارا أمين

قام الفنان تامر حسني بمشاركة نصيحة جديدة مع جمهوره بمناسبة روحانيات شهر رمضان.

وكتب تامر حسني على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “بروحانيات شهر رمضان الكريم زي ما متعودين اني بحاول من واقع الدنيا و مشواري الشخصي اي شيء بتعلمه لازم اوصلهلكم  بعيداً عن الفن تماماً ….عمركم شوفتوا حد عايز يطلع خطوه قدام و باصص وراه  أكيد مش هيعرف .. طب هل في حد ممكن يبدأ جزء جديد في كتاب حياته و ليكن الجزء الثاني و هو قاعد لسه بيقرأ الجزء الأولاني أكيد لا   طب يعمل إيه   ؟؟؟؟؟؟؟  أقولك انا …  ما دام خلص الجزء الأول او خلص اخر صفحة في الجزء الأول يقلب الصفحة بس كده و يركز في حاضره لأن اللي فات مش هيعرف يغير فيه حاجة فا ليه بيضيع وقت مع اللي فات طب الحاضر أولى  إنسى اللي فات يا صاحبي و أقلب الصفحة يلا و ابدأ حالاً  محدش هينفعك و العمر بيجري    و لو لسة في ماضيك و مخلصتش الصفحة حاول تخلصها بأحسن طريقة على قد ما تقدر عشان  تفتح الجديدة  بروح أجمل  يلا إنسى كل اللي تعبك زمان و كل ما تحبط إفتكر إنك مدام صحيت ليوم جديد و لسة عايش ما موتّش … أعرف ان لسة ربنا عايز منك حاجات يعني ليك لازمة كبيرة جداً  يلا قوم دور عليها و اقلب الصفحة  و ابدأ بصفحة جديدة  جميلة زيك، والله والله ده كلام حقيقي من واقع الحياة و من واقع  تجربة أي حد حلم و قدر يحقق أحلامه، مادام صحيت أنت ليك لازمة  قوم يلا أقلب الصفحة".


ومن ناحية أخرى أعلن الفنان تامر حسني أنه بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صفحة تستغل اسمه للترويج لحفلات وهمية، مؤكدًا أنه لا علاقة له بهذه الصفحة، كما حذّر الجمهور من تداول أي معلومات عنه عبر أي وسيلة أخرى

تامر حسني فيسبوك شهر رمضان الإجراءات القانونية روحانيات

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