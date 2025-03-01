محافظ المنيا: المرأة شريك فاعل فى تحقيق التنمية المستدامة

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا على أهمية زلدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، والذي يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظة، مؤكداً دعمه الكامل لمبادرات المجلس، من خلال العمل المشترك لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره.

وفى هذا السياق، استعرضت الدكتورة نجاح التلاوي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة فى تقرير تم عرضه على المحافظ أبرز جهود المجلس خلال شهر فبراير والتي شملت تنظيم ندوة توعوية حول الخصوصية وسوء استخدام التكنولوجيا للفتيات في إطار التعاون بين فرع المجلس القومي للمرأة ومديرية التربية والتعليم، وذلك لتوعية الفتيات من المرحلتين الإعدادية والثانوية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وأهمية احترام الخصوصية وحمايتها.

كما تضمن التقرير استمرار فعاليات مبادرة "إحنا معاكم" تحت شعار "دعمنا حق ودمجنا واجب" بمراكز المنيا، سمالوط، أبوقرقاص، وملوي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وكيان "سند شباب الصعيد"، وذلك في قرى منسافيس، اطسا المحطة،تندة، مدينة المنيا.

وتم تنفيذ 4 ندوات توعوية للشباب والأطفال حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، مع تسليط الضوء على القانون رقم 10 لسنة 2018 وآليات تسوية حقوق ذوي الإعاقة، فضلًا عن التأكيد على قيم المواطنة وقبول الآخر، بالإضافة إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك" بالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وذلك بقريتى المطاهرة القبلية و جريس بمركز أبوقرقاص بإجمالي 318 سيدة.