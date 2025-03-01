قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 مارس 2025
جرافات الاحتلال تهدم عددا من المنازل في مخيم نور شمس بالضفة الغربية
بتوجيهات الإمام الأكبر.. "بيت الزكاة والصدقات" يوزّع 3000 وجبة إفطار يوميًا بالجامع الأزهر
موعد أذان المغرب أول يوم رمضان فى القاهرة ومحافظات مصر
حكم الأكل والشرب بعد مدفع الإمساك.. الأزهر للفتوى يوضح
كبرت .. ابنة شيرين عبد الوهاب تظهر معها في إعلان رمضاني
إطلاق نار كثيف من دبابات إسرائيلية على طول محور فيلادلفيا
تطورات مفاوضات تجديد عقد رامي ربيعة مع النادي الأهلي
مشكلة شائعة في رمضان.. علاج سحري للتخلص من الإمساك
تلاوات لأول مرة.. خريطة غير مسبوقة لإذاعة القرآن الكريم في رمضان
زيلينسكي يصل إلى بريطانيا بعد لقاء محتدم مع ترامب في البيت الابيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: المرأة شريك فاعل فى تحقيق التنمية المستدامة

ندوات للمجلس القومي للمرأة
ندوات للمجلس القومي للمرأة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا على أهمية زلدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، والذي يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظة، مؤكداً دعمه الكامل لمبادرات المجلس، من خلال العمل المشترك لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره.

  وفى هذا السياق،  استعرضت الدكتورة نجاح التلاوي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة فى تقرير تم عرضه على المحافظ أبرز جهود المجلس خلال شهر فبراير والتي شملت تنظيم ندوة توعوية حول الخصوصية وسوء استخدام التكنولوجيا للفتيات في إطار التعاون بين فرع المجلس القومي للمرأة ومديرية التربية والتعليم، وذلك لتوعية الفتيات من المرحلتين الإعدادية والثانوية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وأهمية احترام الخصوصية وحمايتها.

 كما تضمن التقرير استمرار فعاليات مبادرة "إحنا معاكم" تحت شعار "دعمنا حق ودمجنا واجب" بمراكز المنيا، سمالوط، أبوقرقاص، وملوي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وكيان "سند شباب الصعيد"، وذلك في قرى منسافيس، اطسا المحطة،تندة، مدينة المنيا.

وتم تنفيذ 4 ندوات توعوية للشباب والأطفال حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، مع تسليط الضوء على القانون رقم 10 لسنة 2018 وآليات تسوية حقوق ذوي الإعاقة، فضلًا عن التأكيد على قيم المواطنة وقبول الآخر، بالإضافة إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك" بالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وذلك بقريتى المطاهرة القبلية و جريس بمركز أبوقرقاص بإجمالي 318 سيدة.

المنيا القومي المجلس ندوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سفيرة أوكرانيا

كاميرات ترصد رد فعل سفيرة أوكرانيا خلال مشاجرة ترامب وزيلينسكي | فيديو

تصادم سيارتين بأسيوط

مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على كل بطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على البطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

ترامب

بلومبرج: ترامب اتخذ قراره ببيع أوكرانيا

الاهلي

موعد مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش فى دوري nile

النادي الأهلي

جدول مباريات الأهلي في شهر رمضان 2025

النوم طول نهار رمضان

الإفتاء: صيام من ينام طول النهار ويستيقظ قبل المغرب صحيح ولكن بشرط

حالة الطقس اليوم

لا تنخدعوا.. انقلاب في حالة الطقس وتحذيرات من سقوط أمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

مسلسل المداح

هبة عوف: الطلاسم في مسلسل "المداح" قد تكون مؤذية إن كانت حقيقية.. والسحر مذكور في القرآن

مواقيت الأذان

مواقيت الصلاة أول يوم رمضان

صلاة التراويح

هل صلاة التراويح 8 ركعات؟.. الإفتاء توضح

بالصور

منى الحسيني تتحدث بعد غياب: نجاح البرامج الحوارية مش بالفساتين.. واستضفت «عتاولة مصر» فى حوار صريح دون مقابل مادي| حوار

الإعلامية القديرة منى الحسيني
الإعلامية القديرة منى الحسيني
الإعلامية القديرة منى الحسيني

كبرت .. ابنة شيرين عبد الوهاب تظهر معها في إعلان رمضاني

شيرين وابنتها هنا
شيرين وابنتها هنا
شيرين وابنتها هنا

طريقة عمل البلح في رمضان وصفات وعصائر.. أبرز أنواعه وأساليب تجفيفيه وتحضيره

طريقة عمل البلح في رمضان
طريقة عمل البلح في رمضان
طريقة عمل البلح في رمضان

طريقة عمل حلويات سهلة في رمضان.. 6 وصفات مختلفة

حلويات
حلويات
حلويات

فيديو

مشرحة أسوان

فضيحة في مشرحة أسوان.. استغلال وسرقة وشعوذة بجانب الموتى

اعلان سليمان عيد

سليمان عيد في موقف صعب.. إعلان اتوقف واعتذار لكل النوبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد