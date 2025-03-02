قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمضان 2025.. عيد أبو الحمد يكشف تفاصيل دوره في «شهادة معاملة أطفال»|فيديو وصور
جرمانا السورية تستعيد هدوءها.. صراع داخلي وتهديدات إسرائيلية بحماية الدروز
«إيسكو» يفاجئ الجميع: احتفلت أمام ريال مدريد من أجل زوجتي.. والملكي في قلبي للأبد
العوضي في فخ رامز جلال.. وسؤال مفاجئ عن ياسمين عبدالعزيز يحرجه على الهواء
أسعار الدواجن اليوم الأحد بالبورصة والأسواق .. الكيلو بكام؟
مواصفات هافال H7 موديل 2025 في السعودية .. صور
رئيس البرازيل ينتقد شجار ترامب وزيلينسكي: «مشهد بشع غير مسبوق في الدبلوماسية»
تدهورت حالته الصحية.. نقل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق للعناية المركزة
هل يجوز قراءة أذكار الصباح قبل الفجر ؟.. 7 حقائق لا تعرفها
لويس إنريكي يشيد بأداء باريس سان جيرمان ويؤكد جاهزيته لمواجهة ليفربول
أجواء معتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات القادمة
بسبب البامية.. نجوي كرم: قعدت ٣ أيام بدون أكل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المركزي للزراعة العضوية يشارك في فعاليات مشروع النمو الأخضر

المركزي للزراعة العضوية
المركزي للزراعة العضوية
شيماء مجدي

 انعقدت جلسة مائدة مستديرة للتعريف باجراءات ومتطلبات تسجيل الاسمدة الحيوية والعضوية لدى الادرارة العامة للزراعة العضوية، - المعمل المركزي للزراعة العضوية حيث يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا وفعالا فى دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة  ، وذلك فى اطار جهود المعمل المركزى للزراعة العضوية لتقديم كافة سبل الدعم لتسهيل الخطوات الاجرائية لتسجيل المدخلات العضوية المختلفة وبالتعاون مع منظمة اليونيدو وضمن فعاليات مشروع النمو الأخضر الشامل فى مصر (IGGE)، ويأتي ذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وبرعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية. 

ويعتبر قطاع الأسمدة الحيوية والعضوية من القطاعات الواعدة خاصة فى ظل انتشار الشركات الناشئة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


يهدف مشروع النمو الاخضر الشامل فى مصر المنفذ من قبل الامم المتحدة للتنمية الصناعية- يونيدو الى المساهمة فى جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو و الانتاجية وخلق فرص العمل فى العديد القطاعات مع الحفاظ فى الوقت ذاته على صحة الانسان  البيئة.  


ويلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا و فعالا فى الاقتصاد الاخضر بسبب الامكانيات الكبيرة التى يتمتع بها، ونظرا للزخم الحادث حاليا فى الاسواق المحلية والطلب المتزايد على المدخلات العضوية ورغبة المنتجين فى التصدير لاسواق خارجية 

انعقدت جلسة مائدة مستديرة للتعرف على الاجراءات التنظيمية لتسجيل الاسمدة الحيوية والعضوية بالاضافة الى وحدات الانتاج العضوى والمخازن بالاضافة الى اهم التوصيات الفنية الخاصة بجارب الفعالية بالاضافة الى التعرف على اعم التحديات التنقنية التى يواجها القطاع الانتاجى والعمل على حلها وتحديد الاحتياجات التى تعمل على نمو هذا القطاع.

النمو الأخضر اليونيدو المركزي للزراعة العضوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة

احمد العوضي

رد فعل مثير من شقيق ياسمين عبد العزيز على حلقة العوضي مع رامز جلال

تموين

التطبيق اليوم.. زيادة ببطاقات التموين لتلك الفئات

سقوط أمطار

أمطار متفاوتة الشدة لمدة يومين.. تحذير من الأرصاد للمواطنين

عبد الحفيظ وبن شرقي

أشرف بن شرقي يكشف عن اللاعب الذي شجعه للانتقال للأهلي

العوضي

أحمد العوضي يكشف عن موعد زواجه في "رامز إيلون مصر"

الشيخ عمرو البدري من صلاة التراويح

قرأ ثلث القرآن .. من هو الشيخ عمرو البدري صاحب تريند التراويح؟

خريطة كاملة بـ مواعيد مسلسلات رمضان 2025 وقنوات العرض

خريطة كاملة بـ مواعيد مسلسلات رمضان 2025 وقنوات العرض

ترشيحاتنا

فتاة تسأل "طالما ربنا بيحبنا ليه خلق الجنة والنار"

فتاة تسأل: "طالما ربنا بيحبنا ليه خلق الجنة والنار"؟.. الدكتور علي جمعة يجيب

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر

أحمد عمر هاشم: شهر رمضان شهد أعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي

الدكتور علي جمعة

وليك الجنة.. علي جمعة: لو واحد إداك عشرة جنيه قديمة خدها وابقى غيرها .. فيديو

بالصور

مسلسل جودر2 الحلقة1 .. تارا عماد تطلب الزواج من ياسر جلال

تارا عماد وياسر جلال
تارا عماد وياسر جلال
تارا عماد وياسر جلال

في أول أيام رمضان.. صحة الشرقية تضبط 31 طن مخللات فاسدة بأولاد صقر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أكلة عزومات رمضان .. طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي المشكل
المحشي المشكل
المحشي المشكل

مفاجأة | الكرش له فوائد .. دراسة تكشف أهميته للمخ .. وشرط الاستفادة منه

الكرش
الكرش
الكرش

فيديو

طلاسم مسلسل المداح

طلاســ.م مسلسل المداح.. أستاذ تفسير بجامعة الأزهر يحسم الجدل حول أضرارها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد