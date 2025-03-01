في ضهرك يا صاحبي.. أحمد السقا يحضر جنازة والدة باسم سمرة رغم إصابته

حرص الفنان أحمد السقا على حضور جنازة والدة الفنان باسم سمرة، والتي توفيت صباح اليوم، السبت.

وظهر أحمد السقا خلال صلاة الجنازة داخل مسجد الصباح بالهرم أثناء تشييع الجنازة، بشريط لاصق على وجهه نتيجة إصابته خلال تصوير مسلسل “العتاولة 2”.

أحمد السقا يحضر جنازة والدة باسم سمرة

وفاة والدة باسم سمرة

وكان الفنان باسم سمرة أعلن صباح اليوم وفاة والدته، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقال: “توفيت إلى رحمة الله أمي أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.. اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته. اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء”.

وشارك عدد كبير من الفنانين في تشييع جنازة والدة باسم سمرة، ومنهم العاملون في مسلسل "العتاولة 2".