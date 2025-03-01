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محمد صلاح يوجه رسالة غامضة للجماهير وتحرك مفاجئ من إدارة ليفربول.. ماذا حدث؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

محمد صلاح يوجه رسالة غامضة للجماهير وتحرك مفاجئ من إدارة ليفربول.. ماذا حدث؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

تطورات جديدة شهدها ملف تجديد عقد محمد صلاح نجم ليفربول ذلك بعد تصريحاته الأخيرة الغامضة لجماهير الريدز والتي كانت أشبه بالوداع.. فماذا حدث؟

و حتى الآن، لم يصل صلاح إلى اتفاق مع إدارة ليفربول لتمديد عقده والعودة إلى ملعب "آنفيلد" بعد انتهاء الموسم الحالي.

ودخل صلاح اعتبارًا من الأول من يناير الماضي، في الفترة الأخيرة من عقده مع ليفربول، ما يعني أنه أصبح بإمكانه التفاوض والتوقيع مع أي فريق جديد. 

ماذا قال محمد صلاح؟

خلال مقابلة أجراها مع شبكة "TNT Sport"، وجه أسطورة ليفربول السابق، ستيف ماكمانمان، عدة أسئلة لصلاح حول مستقبله مع الفريق، خاصة مع اقتراب نهاية عقده في يونيو المقبل.

وعند سؤاله عن مدى استمتاعه بالحياة في ليفربول حاليًا، أجاب صلاح: "8 سنوات هنا تقريبًا، لذا نعم، كل شيء على ما يرام.. لا أعتبر ذلك أمرًا مفروغًا منه، فتمثيل نادٍ بحجم ليفربول والمنافسة على الألقاب أمر لا يُصدق".

اللحظة الحاسمة جاءت عندما سأله ماكمانمان بشكل مباشر: "هل هناك أي جديد بخصوص عقدك؟"، ليجيب صلاح بإشارة واضحة برأسه تدل على النفي، قبل أن يؤكد مجددًا: "لا، ليس هناك أي جديد".

ليفربول يتحرك بعد تصريحات صلاح

تزايدت المخاوف من رحيل صلاح في الصيف المقبل، خاصة وأن إدارة ليفربول لم تقدم له أي عرض رسمي حتى الآن. 

بدوره كشف الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين عن تطور غير متوقع، فقد أكد أن النادي بدأ تحركات فعلية لتأمين مستقبل النجم المصري.

وقال أورنستين في تقريره عبر ذا أتليتك: "المحادثات لا تزال مستمرة داخل أنفيلد، وهناك تفاؤل متزايد بشأن تجديد عقد محمد صلاح وفيرجيل فان دايك".

وأضاف: "لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن كلا اللاعبين أبديا رغبة واضحة في البقاء، وليفربول بدوره يسعى للإبقاء عليهما"، في تحول لافت لموقف الإدارة التي كانت تصر على أن يجدد صلاح لعام واحد فقط، أو يرحل.

في المقابل، يبقى الغموض مسيطرًا على مستقبل ترينت ألكسندر-أرنولد، إذ لم يتم الكشف عن أي تقدم في ملف تجديد عقده، حيث تشير التقارير إلى أن اللاعب قد يكون في طريقه لمغادرة أنفيلد الصيف المقبل، وسط اهتمام متزايد من ريال مدريد.

أرقام محمد صلاح هذا الموسم 

يعد محمد صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، في خضم موسم قد يكون الأفضل في مسيرته. فقد سجل 25 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، احتل بهم صدارة الهدافين. 

بالإضافة إلى ذلك، تأهل الفريق إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وهو واحد من المرشحين الذين يسعون للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد تصدره مرحلة الدوري في المسابقة.

وإجمالا، وصل محمد صلاح إلى 42 مساهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث سجل 25 هدفًا وصنع 17 هدفًا.

سجل صلاح 16 هدفًا خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو رقم قياسي مشترك لأي لاعب في تاريخ المسابقة، إلى جانب كيفن فيليبس في 1999-2000 وهاري كين في 2022-23.

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