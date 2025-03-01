رامز جلال ساخرا من أحمد العوضى: ممثل فلات افتكرناه مات

وقع الفنان أحمد العوضي، ضحية أولى حلقات برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر".

واستقبل رامز العوضي بسخرية قائلا: ممثل فلات ظهر واختفى وافتكرناه مات إى الجاكيت دا ما شوفتوش من أيام دائرة الأنتقام".

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال و تضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة .



برومو رامز جلال 2025

وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب وتبينن أن الروبوت ثمنه يصل 4 ألاف دولار.

ضحايا برنامج رامز إيلون مصر 2025



تضمنت قائمة ضحايا برنامج رامز جلال الجديد.. رامز إيلون مصر 2025 كل من إلهام شاهين ونور النبوي وحسام حبيب والكابتن حسام حسن وناصر منسي وطاهر محمد طاهر وأحمد العوضي وفيفي عبده ومحمد عبد الرحمن وإمام عاشور وحسام حبيب وغيرهم.