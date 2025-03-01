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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: موسكو المستفيد الأكبر من المشادة بين ترامب وزيلينسكي

ترامب
ترامب
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور محمود الأفندي، خبير الشؤون الروسية، من موسكو، أن المشهد الذي جرى أمس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمشادات الكلامية بينهما والتصريحات كان نتيجة لسنوات من الترويج الإعلامي الغربي لزيلينسكي على أنه الرئيس الأقوى بالعالم، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية وضعت زيلينسكي أمام صورته الحقيقية

وأوضح «الأفندي»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»ـ أن التصعيد لم يكن مفاجئًا، نظرًا لافتقار زيلينسكي للخبرة السياسية والدبلوماسية، مما دفعه للخروج عن الأعراف البروتوكولية بتصريحات بكلمات خارج عن إطار الحديث وهو السبب في استفزاز ترامب ونائبه، خاصة أنه لم يكن مدركًا لبعض ما قيل بسبب عدم إتقانه الإنجليزية.

وأشار الأفندي إلى أن زيلينسكي هو من خرج عن الأعراف الدبلوماسية في اللقاء وليس ترامب ونائبه، والذي تم استفزازهم من قبل الرئيس الأوكراني بسبب وصفه للرئيس الروسي بوتين بـ«الإرهابي»، وهو ما اعتبره ترامب تكرارًا لنهج إدارة بايدن الذي أدى لتصعيد الحرب.

وأضاف أن روسيا هي أكبر المستفيدين مما حدث بالأمس في البيت الأبيض بين زيلينسكي والرئيس ترامب، ولم تعد هناك أي بوادر لتحسين العلاقات بين كييف وواشنطن.

وتابع: «الرئيس زيلينسكي مدمن للمخدرات ومدمن للكحول وشخص غير طبيعي.. بعد أن وضعوه بطل سياسي الآن وضع أمامه قنبلة موقوتة».

فولوديمير زيلينسكي الرئيس زيلينسكي القاهرة الإخبارية

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