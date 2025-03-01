للي بيسأل| مواعيد عمل خطوط المترو الجديدة في شهر رمضان 2025.. تفاصيل

حققت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة كبيرة وإنجازات ملموسة في مشروعات النقل والمواصلات، كما أنها وضعت خطة لتطوير منظومة النقل، فيما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية والاستغلال الأمثل للثروات.

مواعيد عمل خطوط المترو الجديدة في شهر رمضان 2025

يتسائل الكثيرون عن مواعيد عمل خطوط المترو الجديدة في شهر رمضان 2025، بعد إعلان الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، تعديل مواعيد عمل المترو على خطوط مترو الأنفاق الثلاثة في القاهرة الكبرى والقطار الكهربائى الخفيف (LRT) خلال شهر رمضان، وذلك تيسيرًا على الركاب، وأيضًا خريطة محطات خطوط المترو، وأسعار التذاكر والاشتراكات.

يأتي جدول تشغيل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان كما يلي:

تبدأ ساعات تشغيل المترو على الخط الأول، من محطتى حلوان والمرج الجديدة الساعة 5:15 صباحًا، يقوم آخر قطار من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحًا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحًا.

وتكون بداية ساعات التشغيل للخط الثانى لمترو الأنفاق من محطات (شبرا الخيمة- المنيب) الساعة 5:15 صباحًا وقيام آخر قطار من المحطتين الساعة 12:40 صباحًا.

ويتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

ويتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:30 صباحًا.

ويتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:30 صباحًا.

ويغادر آخر قطار محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث الساعة 12:20 صباحًا.

ويتم تمديد ساعات عمل تشغيل الخط الثالث ساعة واحدة ليتم إغلاق المحطة فى حوالى الساعة 2:00 صباحًا بدلا من 1:00 صباحًا.

مواعيد عمل القطار الكهربائي في رمضان

ويقوم القطار الكهربائى LRT، أول قطار من عدلى منصور اتجاه الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحًا، كما يقوم أول قطار من عدلى منصور اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:15 صباحًا، ويقوم أول قطار من الفنون والثقافة اتجاه عدلى منصور الساعة 6:05 صباحًا، ليقوم أول قطار من العبور الجديدة (المعرفة) اتجاه عدلى منصور الساعة 6:57 صباحًا، على أن يقوم أول قطار من محطة بدر اتجاه عدلى منصور الساعة اتجاه عدلى منصور الساعة 5:56 صباحًا.

تفاصيل مواعيد خطوط المترو

الخط الأول يبدأ عمل من حلوان للمرج الجديدة 5:15 ص.

آخر قطار من محطة حلوان 12:15 ص.

ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا.

الخط الثانى يبدأ عمل من شبرا الخيمة 5:15 ص.

قيام آخر قطار من شبر ومن المنيب 12:40 ص.

مقابلة أخر القطارات بين الخطين 1:00 ص.

أخر القطارات بين الخط الأول والثالث 12:30 ص.

أخر القطارات بين الخط الثانى والثالث بالعتبة 12:30 ص.

أخر قطار يغادر جامعة القاهرة بالخط الثالث 12:20 ص.

مواعيد المترو بالخط الثالث

تمديد ساعات التشغيل ساعة واحدة ليتم إغلاق المحطة فى الساعة 2:00 صباحا بدلا من 1:00 صباحا.

قيام أول قطار من عدلى منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة 5:15 صباحا.

قيام أول قطار من عدلى منصور اتجاه روض الفرج الساعة 5:20 صباحا.

قيام أول قطار من روض الفرج اتجاه عدلى منصور الساعة 5:15 صباحا.

قيام أول قطار من جامعة القاهرة اتجاه عدلى منصور الساعة 5:15 صباحا.

قيام أخر قطار من عدلى منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:06 صباحا.

قيام أخر قطار من عدلى منصور اتجاه روض الفرج الساعة 00:02 صباحا.

قيام أخر قطار من روض الفرج اتجاه عدلى منصور الساعة 00:26 صباحا.

قيام أخر قطار من جامعة القاهرة اتجاه عدلى منصور الساعة 00:23 صباحا.

انتهاء الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر اتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:45 صباحا، واتجاه روض الفرج الساعة 00:41 صباحا.

انتهاء الربط مع الخط الثانى فى محطة العتبة اتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:40 صباحا، واتجاه روض الفرج الساعة 00:45 صباحا.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق على توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك في إطار الاهتمام الكبير من المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة والتي تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة لضمان تلبية احتياجات كافة المواطنين وتحقيق رؤية مصر للمرحلة القادمة وتيسير حركة تنقل المواطنين، وبهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

ففيما يتعلق بخطوط المترو الثلاثة تتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها، بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو، ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات، وذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر.

اما فيما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف LRT فتتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية وبطاقات التذاكر اللاتلامسية ووجود ماكينات بيع التذاكر الـ TVMفي جميع محطاته.

هذا وتتقدم وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر والتقدير للمواطنين لحرصهم على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، والتي تساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.

والاشتراك الربع سنوي لطلاب الجامعات والمدارس يبدأ من 150 جنيه صالح لمدة 3 شهور، وذلك للطلاب من سن 11 حتى 26 سنة، ويعتبر الاشتراك شخصي ويسمح استخدامه فقط بواسطة صاحب الاشتراك.