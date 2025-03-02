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مواصفات هافال H7 موديل 2025 في السعودية .. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات هافال H7 موديل 2025 في السعودية .. صور

هافال H7 موديل 2025
هافال H7 موديل 2025
صبري طلبه

تواصل هافال الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، بعد تقديم عدد من موديلات 2025، منها السيارة الرياضية H7 الجديدة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

القدرات الفنية للسيارة هافال H7 موديل 2025

تعتمد السيارة هافال H7 موديل 2025 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 9 غيار، متصل بمحرك تيربو بنزين، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 228 حصانا، و380 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

هافال H7 موديل 2025 

تجهيزات السيارة هافال H7 موديل 2025 

ترتكز السيارة هافال H7 موديل 2025 على جنوط رياضية قياس 19 بوصة مصنوعة من الألومنيوم، وتضم السيارة دعامات جانبية أعلى منطقة العجلات، وأقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومصابيح نهارية وأمامية بتقنية LED، وتم تعزيز السيارة بفتحة سقف زجاجية بانوراما.

هافال H7 موديل 2025 

تحتوي السيارة هافال H7 موديل 2025 من الداخل على نظام صوتي ترفيهي مكون من 10 مكبرات، مدخل USB، شاشة عدادات قياسها 12.3 بوصة، شاحن لا سلكي، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو قياسها 14.6 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وتقنية عرض البيانات على الزجاج الأمامي.

هافال H7 موديل 2025 

تأتي السيارة هافال H7 موديل 2025 بمقاعد كهربائية، حساسات ركن خلفية وكاميرا للمتابعة، بالإضافة إلى وسائد هوائية، وفرامل بأنظمة مانع الانغلاق والتوزيع الإلكتروني، وتقنية الثبات الإلكتروني، ونظام تحديد المسار، ومثبت للسرعة، إنذار مانع للسرقة، قفل مركزي، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك.

هافال H7 موديل 2025 

الأبعاد الخارجية للسيارة هافال H7 موديل 2025 

تأتي السيارة هافال H7 موديل 2025 بشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وسبويلر خلفي أعلى ناحية الزجاج، مع نسبة طول كلي بلغت 4.705 مم، و1.908 مم للعرض الكلي، بالإضافة إلى ارتفاع يبلغ 1.780 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات طولها 2.810 مم.

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