في أول أيام شهر رمضان | تفاصيل طقس الأيام المقبلة .. وهذا موعد نوة السلوم

تكثر تساؤلات المواطنين خاصة خلال فصل الشتاء، عن معرفة آخر مستجدات الطقس بشكل يومي، نظرًا لتغيراته المفاجئة وتأثيره المباشر على حياتهم اليومية.

طقس الأيام المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلبات جوية حادة خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع أول أيام شهر رمضان 2025، حيث تتوقع الهيئة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وهطول أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في أول يوم من شهر رمضان المبارك لعام 2025، الذي يوافق 1 مارس، موضحة أن الطقس سيشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتابعت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي : "من المتوقع أن يشهد أول يوم رمضان طقسًا معتدلاً نهارًا في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بينما سيكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

وأضافت أن "الطقس سيكون شديد البرودة ليلًا، وكذلك في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الساعات المبكرة من اليوم".

وحذرت منار غانم من "وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، بالإضافة إلى الطرق القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية، لذا يجب على السائقين توخي الحذر".

كما أشارت إلى "وجود نشاط للرياح على مناطق جنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، مما قد يزيد من شعور المواطنين بانخفاض درجات الحرارة".

وفيما يتعلق بالأمطار، قالت غانم: "من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة مساءً، قد تكون متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، مع امتداد هذه الأمطار الخفيفة إلى السواحل الغربية على فترات متقطعة، ولكن لا داعي للقلق بشأن هذه الأمطار".

وأوضحت غانم أن "حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، مع ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2.1 متر، والرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية شرقية". وأضافت "أما البحر الأحمر فسيكون بين المعتدل والمضطرب، مع ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية ستكون شمالية غربية".

موعد نوة السلوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد، وموعد انخفاض درجات الحرارة وعودة الأمطار مجددا، موضحة أنه يسود طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا يومى الأحد 2 مارس والاثنين 3 مارس على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتشير خرائط الطقس إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

واعتبارا من الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس 2025 يتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد ويصاحب ذلك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2-4 درجة.

وتبدأ نوة السلوم غدا 2 مارس والتي تعد من أشد نوات الشتاء في شهر 3 بالإسكندرية، وتستمر نوة السلوم ليومين، يصاحبها أمطار غزيرة ورياح، فيما تستمر الموجة الباردة والرياح واضطراب الملاحة البحرية في الإسكندرية والبحر الأحمر والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة الأحد

- القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 23 والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية، العظمى 21 درجة والصغرى 12.

- شمال الصعيد، العظمى 24 درجة والصغرى 11.

- جنوب الصعيد، العظمى 28 درجة والصغرى 14.