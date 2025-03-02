مي عمر تتصدر تريند جوجل وفيس بوك بـ إش إش

تصدر مسلسل أش أش الذي تخوض بطولته النجمة مي عمر تريند محرك البحث العالمي جوجل وموقع التواصل الاجتماعي فيس بوكش.



وسيطر التشويق على أحداث مسلسل إش إش الحلقة الأولى وهو من بطولة الفنانة مي عمر، وتجسد خلاله دور راقصة درجة ثالثة.

وبدأت أحداث مسلسل إش إش الحلقة الأولى، بظهور عدد من أبطال العمل أبرزهم انتصار، التي تجسد دور إخلاص كابوريا، ودينا التي تجسد دور« تيسير كابوريا»، وإدوارد «بوشكاش» زوج خالتها « تيسير كابوريا»، وعصام السقا «نص» وهو ابن خالتها تيسير كابوريا، وهم ينتظرون «إش إش» الراقصه التي تجسد دورها مي عمر حيث كانت في غرفتها تجهز للذهاب برفقتهم لإحياء حفل زفاف شعبي بمدينة طنطا.

وأوضحت أحداث مسلسل إش إش الحلقة الأولى أن إش إش «مي عمر» ارغمتها الظروف والأسرة التي تنتمي إليها على العمل كراقصة، حيث نشأت في بيت عوالم فالأم «إخلاص كابوريا» والخالة «تيسير كابوريا» والشقيقة «صفاء» التي تجسد دورها شيماء سيف، راقصات، ومصدر دخلهن الوحيد هو إحياء الأفراح، ولكن إش إش دائما دائما تتمرد على هذا الواقع وتسعى للخلاص منه من خلال اهتمامها بالتعليم والتطوير من نفسها لكي تجد فرصة عمل بعيدًا عن عالم العوالم.

وكشفت أحداث مسلسل إش إش، وجود خلاف بين ماجد المصري وشقيقه فرج من الأب، وفي أحد تقترح عليه أرملة والده شادية التي تجسد دورها هالة صدقي أن يزوج مختار «محمد الشرنوبي» ابنها لابنه شقيقه فرج لتقوية الصلة بينهما.

أبطال مسلسل إش إش

يضم مسلسل إش إش في بطولته بجانب مي عمر كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، دينا. والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

موعد عرض مسلسل إش إش الحلقة الأولى

يذاع مسلسل «إش إش» الحلقة الأولى عبر قناة MBC مصر في تمام الساعة 10 مساء، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 3 عصرا.

قنوات عرض مسلسل إش إش الحلقة الأولى

يذاع مسلسل إش إش اللذي تخوض من خلاله مي عمر سباق مسلسلات رمضان 2025 عبر عدد من القنوات والمنصات فضلا عن قناة «MBC مصر» أبرزهم: «إم بي سي دراما»، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة شاه