يواصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برنامج "الإمام الطيب" في رمضان 2025، حيث يواصل فضيلة الإمام شرح معاني أسماء الله الحسنى، وما يترتب على معرفتها وفهم معانيها، وحظ العبد منها في سلوكه ومعاملاته.

مواعيد عرض برنامج شيخ الأزهر

ونشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، مواعيد عرض برنامج شيخ الأزهر في رمضان 2025، والذي ينتظهر الملايين من المسلمين في أنحاء العالم لما فيه من معلومات دينية قيمة تفيدهم في الحياة.

ويذاع برنامج "الإمام الطيب" برنامج شيخ الأزهر في رمضان 2025، على 9 منصات إعلامية مختلفة ومواعيد عرضها كالآتي:

- يذاع على القناة الأولى في تمام الساعة 05:15 دقيقة مساءا.

- يذاع على إذاعة القرآن الكريم في تمام الساعة 04:55 دقيقة مساءا.

- يذاع على قناة أون في تمام الساعة 03:00 مساءا، الإعادة 05:00 صباحا

- يذاع على قناة الناس في تمام الساعة 04:45 مساءا.

- يذاع على التليفزيون المصري في تمام الساعة 05:30 مساءا.

- يذاع على قناة الحياة في تمام الساعة 05:30 مساءا.

- يذاع على قناة أبو ظبي الإماراتية في تمام الساعة 05:25 مساءا بتوقيت القاهرة، الإعادة: 03:20 صباحا

- يذاع على قناة البحرين في تمام الساعة 05:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

- يذاع على منصة WATCH IT

برنامج الإمام الطيب

ونشرت صفحة الأزهر الشريف، الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، فيديو تشويقي لبرنامج "الإمام الطيب" المقرر إذاعته في شهر رمضان المبارك، على عدد من القنوات الفضائية.

وشرح شيخ الأزهر خلال رمضان الماضي، في حلقات برنامج "الإمام الطيب" معنى عدد من أسماء الله الحسنى، وحازت الحلقات على إعجاب الجمهور وحققت مشاهدات بالملايين.

ويذاع برنامج "الإمام الطيب" للعام التاسع على التوالي، ومن المقرر أن يذاع برنامج «الإمام الطيب» على عدد من القنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية في مصر والعالم العربي والإسلامي، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على موقعي «فيسبوك وتويتر»، وقناة شيخ الأزهر الرسمية على اليوتيوب، والصفحات الرسمية للأزهر ‏الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.