«DeepSeek» تُشعل سباق الذكاء الاصطناعي.. هامش ربح 545% يهز الأسواق وسهم NVIDIA ينهار

كشفت شركة DeepSeek الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عن تحقيق هامش ربح نظري يومي بنسبة 545% لخدمات الاستدلال (Inference)، على الرغم من قيود التسعير ومحدودية تحقيق الإيرادات.

جاء ذلك في تقرير تقني نشرته الشركة عبر GitHub، حيث استعرضت تفاصيل التكاليف التشغيلية والإيرادات المحتملة لنماذجها المتقدمة DeepSeek-V3 و R1.

عائدات ضخمة رغم استراتيجيات التسعير المخفضة

وفقًا لنموذج التسعير الخاص بـ DeepSeek-R1، فإن الشركة تفرض:

0.14 دولار لكل مليون رمز إدخال (Cache Hits)

0.55 دولار لكل مليون رمز إدخال (Cache Misses)

2.19 دولار لكل مليون رمز ناتج

وبناءً على ذلك، قدرت الشركة إيراداتها اليومية النظرية بحوالي 562,027 دولارًا. ومع ذلك، فإن الأرباح الفعلية أقل من ذلك بسبب التسعير المنخفض لنموذج DeepSeek-V3، وتوفير خدمات مجانية عبر الويب والتطبيقات، بالإضافة إلى خصومات تلقائية خلال ساعات الليل.

وقالت الشركة: "نحن نركز على إتاحة الوصول واعتماد التقنية على المدى الطويل أكثر من تعظيم الأرباح الفورية".

تشغيل النماذج بواسطة معالجات NVIDIA H800

تعتمد DeepSeek على معالجات NVIDIA H800 لتشغيل خدمات الاستدلال، حيث تستخدم تنسيق FP8 للعمليات الرياضية وBF16 للعمليات الأساسية، مع ضبط عدد المعالجات المستخدمة وفقًا لحجم الطلب.

خلال فترة 24 ساعة من 27 فبراير 2025 حتى 28 فبراير 2025، سجلت الشركة 278 وحدة معالجة قيد التشغيل كحد أقصى، بمتوسط 226.75 وحدة.

نظرًا لأن كل وحدة تحتوي على ثمانية معالجات H800، وبتكلفة 2 دولار لكل معالج في الساعة، بلغت النفقات التشغيلية اليومية 87,072 دولارًا.

زلزال في سوق الأسهم: سهم NVIDIA يخسر 600 مليار دولار

أثار إطلاق نموذج DeepSeek-R1، الذي تم تدريبه بميزانية 6 ملايين دولار فقط، رد فعل حادًا في السوق، حيث تراجع سهم NVIDIA بنسبة 17%، مما أدى إلى فقدان الشركة حوالي 600 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مخاوف بشأن كفاءة نموذج DeepSeek وتكلفته المنخفضة مقارنة بالمنافسين.

ومع ذلك، سعى الرئيس التنفيذي لـ NVIDIA، جنسن هوانغ، إلى تهدئة المستثمرين، مؤكدًا أن الطلب على الذكاء الاصطناعي التوليدي في تزايد مستمر بفضل نماذج الاستدلال الموسعة. وأضاف:

"نماذج مثل OpenAI و Grok 3 و DeepSeek R1 تعتمد على استدلال متطور يمكن أن يستهلك طاقة معالجة أعلى بمئة مرة".

وتابع هوانج: "نموذج DeepSeek-R1 أحدث موجة عالمية من الحماس، وهو ابتكار ممتاز، لكنه الأهم من ذلك أنه وفر نموذج ذكاء اصطناعي للاستدلال مفتوح المصدر على مستوى عالمي".

الجيل القادم: إطلاق DeepSeek R2 قريبًا

تستعد DeepSeek لإطلاق نموذجها الجديد DeepSeek R2، الذي كان من المفترض أن يرى النور في مايو 2025، ولكن الشركة تدرس تقديم موعد الإطلاق. النموذج الجديد يعد بتوفير قدرات برمجية محسّنة مع القدرة على الاستدلال بلغات متعددة تتجاوز الإنجليزية.

مع استمرار DeepSeek في إعادة تشكيل مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي، تجد الشركات الكبرى نفسها في سباق مع الزمن لمواكبة موجة الاستدلال الذكي القادمة.