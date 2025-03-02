قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وطريقة استخراجه
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان 2025 .. اعرف هتفطر امتى؟
بقيمة 4 مليارات دولار .. أمريكا تُسرّع تسليم شحنة أسلحة «ضخمة» لإسرائيل
للراغبين في تجديد رخص القيادة.. وحدات مرورية مميزة بعدد من المولات | تعرف عليها
رمضان 2025.. عيد أبو الحمد يكشف تفاصيل دوره في «شهادة معاملة أطفال»|فيديو وصور
جرمانا السورية تستعيد هدوءها.. صراع داخلي وتهديدات إسرائيلية بحماية الدروز
«إيسكو» يفاجئ الجميع: احتفلت أمام ريال مدريد من أجل زوجتي.. والملكي في قلبي للأبد
العوضي في فخ رامز جلال.. وسؤال مفاجئ عن ياسمين عبدالعزيز يحرجه على الهواء
أسعار الدواجن اليوم الأحد بالبورصة والأسواق .. الكيلو بكام؟
مواصفات هافال H7 موديل 2025 في السعودية .. صور
رئيس البرازيل ينتقد شجار ترامب وزيلينسكي: «مشهد بشع غير مسبوق في الدبلوماسية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«DeepSeek» تُشعل سباق الذكاء الاصطناعي.. هامش ربح 545% يهز الأسواق وسهم NVIDIA ينهار

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

كشفت شركة DeepSeek الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عن تحقيق هامش ربح نظري يومي بنسبة 545% لخدمات الاستدلال (Inference)، على الرغم من قيود التسعير ومحدودية تحقيق الإيرادات.

 جاء ذلك في تقرير تقني نشرته الشركة عبر GitHub، حيث استعرضت تفاصيل التكاليف التشغيلية والإيرادات المحتملة لنماذجها المتقدمة DeepSeek-V3 و R1.

عائدات ضخمة رغم استراتيجيات التسعير المخفضة

وفقًا لنموذج التسعير الخاص بـ DeepSeek-R1، فإن الشركة تفرض:

  • 0.14 دولار لكل مليون رمز إدخال (Cache Hits)
  • 0.55 دولار لكل مليون رمز إدخال (Cache Misses)
  • 2.19 دولار لكل مليون رمز ناتج

وبناءً على ذلك، قدرت الشركة إيراداتها اليومية النظرية بحوالي 562,027 دولارًا. ومع ذلك، فإن الأرباح الفعلية أقل من ذلك بسبب التسعير المنخفض لنموذج DeepSeek-V3، وتوفير خدمات مجانية عبر الويب والتطبيقات، بالإضافة إلى خصومات تلقائية خلال ساعات الليل. 

وقالت الشركة: "نحن نركز على إتاحة الوصول واعتماد التقنية على المدى الطويل أكثر من تعظيم الأرباح الفورية".

تشغيل النماذج بواسطة معالجات NVIDIA H800

تعتمد DeepSeek على معالجات NVIDIA H800 لتشغيل خدمات الاستدلال، حيث تستخدم تنسيق FP8 للعمليات الرياضية وBF16 للعمليات الأساسية، مع ضبط عدد المعالجات المستخدمة وفقًا لحجم الطلب.

  • خلال فترة 24 ساعة من 27 فبراير 2025 حتى 28 فبراير 2025، سجلت الشركة 278 وحدة معالجة قيد التشغيل كحد أقصى، بمتوسط 226.75 وحدة.
  • نظرًا لأن كل وحدة تحتوي على ثمانية معالجات H800، وبتكلفة 2 دولار لكل معالج في الساعة، بلغت النفقات التشغيلية اليومية 87,072 دولارًا.

زلزال في سوق الأسهم: سهم NVIDIA يخسر 600 مليار دولار

أثار إطلاق نموذج DeepSeek-R1، الذي تم تدريبه بميزانية 6 ملايين دولار فقط، رد فعل حادًا في السوق، حيث تراجع سهم NVIDIA بنسبة 17%، مما أدى إلى فقدان الشركة حوالي 600 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مخاوف بشأن كفاءة نموذج DeepSeek وتكلفته المنخفضة مقارنة بالمنافسين.

ومع ذلك، سعى الرئيس التنفيذي لـ NVIDIA، جنسن هوانغ، إلى تهدئة المستثمرين، مؤكدًا أن الطلب على الذكاء الاصطناعي التوليدي في تزايد مستمر بفضل نماذج الاستدلال الموسعة. وأضاف:
"نماذج مثل OpenAI و Grok 3 و DeepSeek R1 تعتمد على استدلال متطور يمكن أن يستهلك طاقة معالجة أعلى بمئة مرة".

وتابع هوانج: "نموذج DeepSeek-R1 أحدث موجة عالمية من الحماس، وهو ابتكار ممتاز، لكنه الأهم من ذلك أنه وفر نموذج ذكاء اصطناعي للاستدلال مفتوح المصدر على مستوى عالمي".

الجيل القادم: إطلاق DeepSeek R2 قريبًا

تستعد DeepSeek لإطلاق نموذجها الجديد DeepSeek R2، الذي كان من المفترض أن يرى النور في مايو 2025، ولكن الشركة تدرس تقديم موعد الإطلاق. النموذج الجديد يعد بتوفير قدرات برمجية محسّنة مع القدرة على الاستدلال بلغات متعددة تتجاوز الإنجليزية.

مع استمرار DeepSeek في إعادة تشكيل مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي، تجد الشركات الكبرى نفسها في سباق مع الزمن لمواكبة موجة الاستدلال الذكي القادمة.

Nvidia DeepSeek Inference

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة

احمد العوضي

رد فعل مثير من شقيق ياسمين عبد العزيز على حلقة العوضي مع رامز جلال

تموين

التطبيق اليوم.. زيادة ببطاقات التموين لتلك الفئات

سقوط أمطار

أمطار متفاوتة الشدة لمدة يومين.. تحذير من الأرصاد للمواطنين

العوضي

أحمد العوضي يكشف عن موعد زواجه في "رامز إيلون مصر"

الشيخ عمرو البدري من صلاة التراويح

قرأ ثلث القرآن .. من هو الشيخ عمرو البدري صاحب تريند التراويح؟

إبراهيم شيكا

تدهورت حالته الصحية.. نقل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق للعناية المركزة

ارشيفية

جحود الأبناء.. ابن يتخلص من والده ويشعل النيران بجسده بإحدى قرى الدقهلية

ترشيحاتنا

أسعار السلع في رمضان

شهر الخير| جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية وضبط الأسعار خلال رمضان

الدور المصري في القضية الفلسطينية محوري

مصر القوة الداعمة لاستقرار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| شراكات اقتصادية ودبلوماسية

صورة أرشيفية

خبير اقتصادي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعود إلى السياسة النقدية الناجحة للبنك المركزي

بالصور

مسلسل جودر2 الحلقة1 .. تارا عماد تطلب الزواج من ياسر جلال

تارا عماد وياسر جلال
تارا عماد وياسر جلال
تارا عماد وياسر جلال

في أول أيام رمضان.. صحة الشرقية تضبط 31 طن مخللات فاسدة بأولاد صقر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أكلة عزومات رمضان .. طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي المشكل
المحشي المشكل
المحشي المشكل

مفاجأة | الكرش له فوائد .. دراسة تكشف أهميته للمخ .. وشرط الاستفادة منه

الكرش
الكرش
الكرش

فيديو

طلاسم مسلسل المداح

طلاســ.م مسلسل المداح.. أستاذ تفسير بجامعة الأزهر يحسم الجدل حول أضرارها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد