قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ردود فعل عالمية غاضبة على مشاجرة ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر والمغرب أول يوم رمضان.. ودعاء نية الصيام والإفطار
أخبار أسوان |افتتاح مساجد جديدة.. متابعة التقنين والتصالح.. وإعدام أغذية منتهية الصلاحية
دعاء أول ليلة في رمضان.. كلمات تجبر بخاطرك وترزقك من حيث لا تحتسب
السيطرة على حريق نشب في محل موبايلات بالبدرشين
معجزة ربانية تحدث في أول ليلة من رمضان.. 5 عجائب اغتنموها
فضل صلاة التراويح وقيام الليل فى أول ليلة في رمضان
بيان عاجل من الجيش الأوكراني بعد مشاجرة ترامب وزيلينسكي
أشغال شقة جدًا الحلقة 2 .. مدينة تضرب مصطفي غريب وتترك منزل هشام ماجد
بعد مشاجرة البيت الأبيض .. ترامب يتراجع عن صفقة المعادن مع أوكرانيا
ميدو: "الجفالي" خليط من المهارات ..والزمالك يتعرض لظلم تحكيمي
ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد “هاتريك” إيفان توني أمام الهلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الذكاء الاصطناعي .. سيرجي برين: تسريع وتيرة التطوير نحو AGI

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أشعل المؤسس المشارك لشركة جوجل، سيرجي برين، المنافسة في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، مؤكدًا أن المرحلة الحاسمة قد بدأت.

 وفي مذكرة داخلية أرسلها إلى فريق Gemini، شدد برين على ضرورة تسريع الجهود للحفاظ على تفوق جوجل في مواجهة المنافسين، مثل OpenAI.

تسريع وتيرة التطوير نحو AGI

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أوضح برين أن المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي تسارعت بشكل هائل، مما يستدعي مضاعفة الجهود قائلاً:"السباق النهائي نحو AGI قد بدأ، وأعتقد أن لدينا جميع المقومات للفوز، لكن علينا تعزيز جهودنا بشكل غير مسبوق."

ولتحقيق هذا الهدف، شدد برين على ضرورة أن يصبح فريق Gemini الأكثر كفاءة في البرمجة والبحث في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل لتطوير الأكواد البرمجية وتعزيز قدراتها ذاتيًا، معتبرًا أن هذه الخطوة ستسهم في تطوير ذكاء اصطناعي قادر على تحسين نفسه، مما يعد مفتاح الوصول إلى AGI.

كما دعا الموظفين إلى الالتزام بالحضور اليومي في المكاتب، مؤكدًا أن 60 ساعة عمل أسبوعيًا تمثل "المعدل الأمثل للإنتاجية"، محذرًا في الوقت نفسه من أن تجاوز هذا الحد قد يؤدي إلى الإرهاق والتراجع في الأداء.

رؤية جوجل حول الذكاء الاصطناعي العام

لطالما كانت AGI الهدف النهائي لشركات تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث صرح ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لـ DeepMind، خلال مؤتمر Google I/O 2024، بأن الشركة تعمل على بناء نظام ذكاء اصطناعي يتمتع "بقدرات معرفية تضاهي البشر".

وفي ديسمبر 2023، أكدت جوجل مجددًا التزامها ببناء AGI خلال الإعلان عن Gemini 2.0. كما نشرت DeepMind في نوفمبر 2023 مقترحًا علميًا يحدد إطارًا لتصنيف قدرات AGI وسلوكياته، في محاولة لوضع تعريف واضح لهذا المجال الذي لا يزال محل جدل واسع في الصناعة.

من جهته، صرّح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، مطلع عام 2025، أن شركته تعرف كيف تبني AGI وفقًا للفهم التقليدي لهذا المفهوم، لكنها تعتبر "الذكاء الفائق" هو الهدف التالي بعد الوصول إلى AGI.

هل تقترب لحظة الحسم؟

مع تصاعد المنافسة بين جوجل وOpenAI وغيرهما من الشركات الرائدة، بات واضحًا أن سباق تطوير AGI لم يعد مجرد رؤية مستقبلية، بل معركة تكنولوجية محتدمة قد تغير شكل العالم الرقمي بالكامل. فهل تكون جوجل أول من يعبر خط النهاية؟

جوجل Gemini الذكاء الاصطناعي العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد أول أيام شهر رمضان

السبت أم الأحد.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام شهر رمضان 2025

450 جنيهًا على بطاقة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي بعد قرار الحكومة

450 جنيهًا على بطاقة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي بعد قرار الحكومة

دار الإفتاء

بث مباشر.. حفل دار الإفتاء لإعلان رؤية هلال رمضان 2025

زيلينسكي - ترامب

بعد طرده من البيت الابيض.. ترامب : زيلينسكي ليس عنده استعداد للسلام | فيديو

رؤيه هلال رمضان 2025

سحب وملوثات بالهواء تعوق رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان

ثبوت رؤية الهلال في السعودية

رسميا .. السعودية ودول خليجية تعلن ثبوت رؤية هلال رمضان

الأرصاد

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. هل أنت مستعد للأجواء الباردة؟

حالة الطقس

تغير مفاجئ.. حالة الطقس أول يوم في رمضان 2025

ترشيحاتنا

اسعاد يونس

رمضانكم أمان.. إسعاد يونس تهنئ جمهورها بالشهر الكريم

الفنان أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب ينشر صور من كواليس مسلسل الكابتن

نشوي مصطفي

مشتاقين لك .. نشوى مصطفى توجه رسالة مؤثرة لزوجها الراحل

بالصور

برج العذراء حظك اليوم السبت 1 مارس 2025.. استمتع باللحظات البسيطة

برج العذراء
برج العذراء
برج العذراء

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من اللبن الدافئ في السحور قبل الصيام؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من اللبن الدافئ في السحور قبل الصيام؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من اللبن الدافئ في السحور قبل الصيام؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من اللبن الدافئ في السحور قبل الصيام؟

أحمد مالك ينشأ بدار أيتام بمسلسل ولاد الشمس

أحمد مالك
أحمد مالك
أحمد مالك

ما هي أكلة أول يوم رمضان؟.. دليلك الكامل للأطباق الرمضانية طوال الشهر المبارك

ما هي أكلة أول يوم رمضان؟
ما هي أكلة أول يوم رمضان؟
ما هي أكلة أول يوم رمضان؟

فيديو

محمد رمضان

هنصور فى رفح .. محمد رمضان يشوق جمهوره بمفاجأة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد