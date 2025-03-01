الذكاء الاصطناعي .. سيرجي برين: تسريع وتيرة التطوير نحو AGI

أشعل المؤسس المشارك لشركة جوجل، سيرجي برين، المنافسة في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، مؤكدًا أن المرحلة الحاسمة قد بدأت.

وفي مذكرة داخلية أرسلها إلى فريق Gemini، شدد برين على ضرورة تسريع الجهود للحفاظ على تفوق جوجل في مواجهة المنافسين، مثل OpenAI.

تسريع وتيرة التطوير نحو AGI

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أوضح برين أن المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي تسارعت بشكل هائل، مما يستدعي مضاعفة الجهود قائلاً:"السباق النهائي نحو AGI قد بدأ، وأعتقد أن لدينا جميع المقومات للفوز، لكن علينا تعزيز جهودنا بشكل غير مسبوق."

ولتحقيق هذا الهدف، شدد برين على ضرورة أن يصبح فريق Gemini الأكثر كفاءة في البرمجة والبحث في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل لتطوير الأكواد البرمجية وتعزيز قدراتها ذاتيًا، معتبرًا أن هذه الخطوة ستسهم في تطوير ذكاء اصطناعي قادر على تحسين نفسه، مما يعد مفتاح الوصول إلى AGI.

كما دعا الموظفين إلى الالتزام بالحضور اليومي في المكاتب، مؤكدًا أن 60 ساعة عمل أسبوعيًا تمثل "المعدل الأمثل للإنتاجية"، محذرًا في الوقت نفسه من أن تجاوز هذا الحد قد يؤدي إلى الإرهاق والتراجع في الأداء.

رؤية جوجل حول الذكاء الاصطناعي العام

لطالما كانت AGI الهدف النهائي لشركات تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث صرح ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لـ DeepMind، خلال مؤتمر Google I/O 2024، بأن الشركة تعمل على بناء نظام ذكاء اصطناعي يتمتع "بقدرات معرفية تضاهي البشر".

وفي ديسمبر 2023، أكدت جوجل مجددًا التزامها ببناء AGI خلال الإعلان عن Gemini 2.0. كما نشرت DeepMind في نوفمبر 2023 مقترحًا علميًا يحدد إطارًا لتصنيف قدرات AGI وسلوكياته، في محاولة لوضع تعريف واضح لهذا المجال الذي لا يزال محل جدل واسع في الصناعة.

من جهته، صرّح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، مطلع عام 2025، أن شركته تعرف كيف تبني AGI وفقًا للفهم التقليدي لهذا المفهوم، لكنها تعتبر "الذكاء الفائق" هو الهدف التالي بعد الوصول إلى AGI.

هل تقترب لحظة الحسم؟

مع تصاعد المنافسة بين جوجل وOpenAI وغيرهما من الشركات الرائدة، بات واضحًا أن سباق تطوير AGI لم يعد مجرد رؤية مستقبلية، بل معركة تكنولوجية محتدمة قد تغير شكل العالم الرقمي بالكامل. فهل تكون جوجل أول من يعبر خط النهاية؟