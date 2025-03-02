رمضان 2025.. عيد أبو الحمد يكشف تفاصيل دوره في «شهادة معاملة أطفال»|فيديو وصور

عبّر الفنان عيد أبو الحمد عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، الذي يُعرض حاليًا خلال موسم رمضان 2025.

وقال عيد أبو الحمد، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد:

«أجسد شخصية رجل بسيط يتعرض للظلم من قِبل المحامي الذي يقدم شخصيته النجم محمد هنيدي، وهناك العديد من المفاجآت ضمن أحداث العمل».

وأضاف عيد أبو الحمد أنه يشعر بسعادة كبيرة بالعمل تحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز، ومع النجم محمد هنيدي، وكل فريق العمل المتميز.

يُذكر أن مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة: محمد هنيدي، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وعلاء مرسي، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

