قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وطريقة استخراجه
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان 2025 .. اعرف هتفطر امتى؟
بقيمة 4 مليارات دولار .. أمريكا تُسرّع تسليم شحنة أسلحة «ضخمة» لإسرائيل
للراغبين في تجديد رخص القيادة.. وحدات مرورية مميزة بعدد من المولات | تعرف عليها
رمضان 2025.. عيد أبو الحمد يكشف تفاصيل دوره في «شهادة معاملة أطفال»|فيديو وصور
جرمانا السورية تستعيد هدوءها.. صراع داخلي وتهديدات إسرائيلية بحماية الدروز
«إيسكو» يفاجئ الجميع: احتفلت أمام ريال مدريد من أجل زوجتي.. والملكي في قلبي للأبد
العوضي في فخ رامز جلال.. وسؤال مفاجئ عن ياسمين عبدالعزيز يحرجه على الهواء
أسعار الدواجن اليوم الأحد بالبورصة والأسواق .. الكيلو بكام؟
مواصفات هافال H7 موديل 2025 في السعودية .. صور
رئيس البرازيل ينتقد شجار ترامب وزيلينسكي: «مشهد بشع غير مسبوق في الدبلوماسية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد إمام يعلق على ذكر اسمه واسم والده في «العتاولة 2» ويشكر صُنّاع العمل

محمد إمام
محمد إمام
علا محمد

علّق النجم محمد إمام على ذكر اسمه واسم والده الفنان عادل إمام في أحد مشاهد مسلسل "العتاولة 2"، موجّهًا الشكر لفريق العمل.

وكتب "محمد إمام" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "إحساس لطيف إنك تبقى موجود في رمضان وأنت مش عامل حاجة  شكراً العتاولة على التحية الجميلة .. محمد إمام"

وانطلقت أولى حلقات مسلسل "العتاولة 2" عبر قناة "MBC مصر" في تمام الساعة السابعة مساءً، مع إعادة الحلقة في اليوم التالي الساعة الثانية ظهرًا، بالإضافة إلى عرض حلقات المسلسل على منصة "شاهد".

أبطال مسلسل العتاولة 2
يشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" مجموعة من أبطال الجزء الأول، وهم:
طارق لطفي، أحمد السقا، باسم سمرة، زينة، هدى الأتربي، ومريم الجندي.
كما انضم إلى العمل عدد من النجوم الجدد، من بينهم:
فيفي عبده، نسرين أمين، عزة مجاهد، مي القاضي، وثراء جبيل.
المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة 2
كشف البرومو الرسمي للمسلسل عن إضافة خط درامي جديد يزيد من تعقيد الصراع بين "العتاولة" و"عيسى الوزان"، مع الحفاظ على الطابع الكوميدي والاجتماعي للعمل.
وأثار ظهور الفنانة فيفي عبده في الإعلان التشويقي حماس الجمهور، حيث يبدو أن شخصيتها تضفي روحًا كوميدية مميزة على الأحداث.

الفنان عادل إمام مسلسل العتاولة العتاولة 2 أحمد السقا محمد إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة

احمد العوضي

رد فعل مثير من شقيق ياسمين عبد العزيز على حلقة العوضي مع رامز جلال

تموين

التطبيق اليوم.. زيادة ببطاقات التموين لتلك الفئات

سقوط أمطار

أمطار متفاوتة الشدة لمدة يومين.. تحذير من الأرصاد للمواطنين

العوضي

أحمد العوضي يكشف عن موعد زواجه في "رامز إيلون مصر"

الشيخ عمرو البدري من صلاة التراويح

قرأ ثلث القرآن .. من هو الشيخ عمرو البدري صاحب تريند التراويح؟

إبراهيم شيكا

تدهورت حالته الصحية.. نقل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق للعناية المركزة

ارشيفية

جحود الأبناء.. ابن يتخلص من والده ويشعل النيران بجسده بإحدى قرى الدقهلية

ترشيحاتنا

أسعار السلع في رمضان

شهر الخير| جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية وضبط الأسعار خلال رمضان

الدور المصري في القضية الفلسطينية محوري

مصر القوة الداعمة لاستقرار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا| شراكات اقتصادية ودبلوماسية

صورة أرشيفية

خبير اقتصادي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعود إلى السياسة النقدية الناجحة للبنك المركزي

بالصور

مسلسل جودر2 الحلقة1 .. تارا عماد تطلب الزواج من ياسر جلال

تارا عماد وياسر جلال
تارا عماد وياسر جلال
تارا عماد وياسر جلال

في أول أيام رمضان.. صحة الشرقية تضبط 31 طن مخللات فاسدة بأولاد صقر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أكلة عزومات رمضان .. طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي المشكل
المحشي المشكل
المحشي المشكل

مفاجأة | الكرش له فوائد .. دراسة تكشف أهميته للمخ .. وشرط الاستفادة منه

الكرش
الكرش
الكرش

فيديو

طلاسم مسلسل المداح

طلاســ.م مسلسل المداح.. أستاذ تفسير بجامعة الأزهر يحسم الجدل حول أضرارها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد