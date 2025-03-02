محمد إمام يعلق على ذكر اسمه واسم والده في «العتاولة 2» ويشكر صُنّاع العمل

علّق النجم محمد إمام على ذكر اسمه واسم والده الفنان عادل إمام في أحد مشاهد مسلسل "العتاولة 2"، موجّهًا الشكر لفريق العمل.

وكتب "محمد إمام" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "إحساس لطيف إنك تبقى موجود في رمضان وأنت مش عامل حاجة شكراً العتاولة على التحية الجميلة .. محمد إمام"

وانطلقت أولى حلقات مسلسل "العتاولة 2" عبر قناة "MBC مصر" في تمام الساعة السابعة مساءً، مع إعادة الحلقة في اليوم التالي الساعة الثانية ظهرًا، بالإضافة إلى عرض حلقات المسلسل على منصة "شاهد".

أبطال مسلسل العتاولة 2

يشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" مجموعة من أبطال الجزء الأول، وهم:

طارق لطفي، أحمد السقا، باسم سمرة، زينة، هدى الأتربي، ومريم الجندي.

كما انضم إلى العمل عدد من النجوم الجدد، من بينهم:

فيفي عبده، نسرين أمين، عزة مجاهد، مي القاضي، وثراء جبيل.

المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة 2

كشف البرومو الرسمي للمسلسل عن إضافة خط درامي جديد يزيد من تعقيد الصراع بين "العتاولة" و"عيسى الوزان"، مع الحفاظ على الطابع الكوميدي والاجتماعي للعمل.

وأثار ظهور الفنانة فيفي عبده في الإعلان التشويقي حماس الجمهور، حيث يبدو أن شخصيتها تضفي روحًا كوميدية مميزة على الأحداث.