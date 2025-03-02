قصة مفاوضات بدأت 2017.. «بن شرقي» يتحدث عن كواليس انتقاله للأهلي

كشف المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل انضمامه إلى القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن الصفقة تأخرت نحو 8 سنوات قبل أن تتحقق أخيرًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأوضح بن شرقي، في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي دخل في مفاوضات لضمه لأول مرة عام 2017، عقب تتويجه مع نادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي نفسه، إلا أن الصفقة لم تكتمل لأسباب مجهولة.

وقال بن شرقي: "كانت هناك مفاوضات جادة، لكنني لا أعرف لماذا توقفت الأمور ولم يتم التعاقد وقتها."

وتمكن الأهلي من حسم صفقة بن شرقي خلال انتقالات يناير الماضي، بعد فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري، لينضم إلى صفوف الفريق الأحمر في صفقة انتقال حر، بعد عدة محاولات سابقة لم يكتب لها النجاح.

وأعرب بن شرقي عن سعادته باللعب بقميص الأهلي، مؤكدًا تطلعه لتحقيق البطولات مع الفريق، حيث قال: "أتمنى الاستمرار مع الأهلي والفوز بكل الألقاب الممكنة. أنا دائمًا ألعب من أجل البطولات."