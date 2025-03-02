في نهار رمضان.. العثور على رضيع ملفوف بقطعة قماش بشوارع المحلة والأمن يحقق

شهد شارع شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل عثور العشرات من الأسر والعائلات علي طفل رضيع لم يمر علي ولادته 48 ساعة ملفوف بقطعة من القماش متروكا وسط الزراعات بجوار أحد أبنية دار الرعاية وتحرر محضر بالواقعة وتم إيداع الطفل داخل أحدي الحضانات حسب قرار صادر من النيابة العامة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور الأهالي من المارة علي طفل رضيع ملفوف بقطعة قماش متروكا في العراء بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم إخطار الجهات المعنية لنقل الطفل وإيداع بدار الرعاية والحضانات بنطاق مستشفي المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بايداع الطفل داخل الحضانة بالمستشفي العام .