إلهام شاهين: شهرتي خوفت الرجال مني.. وكنت حاسة أني مش هكون أم صالحة

قالت الفنانة إلهام شاهين: “كنت حاسة إني مش هكون أم صالحة أو جيدة بما فيه الكفاية لأني أشتغلت فى الفن، والفنانين التانيين اللي عندهم أولاد أشطر مني، وهناك فترات فى حياتي مكنتش بلحق أروح بيتنا”.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “سابع سما” المذاع عبر فضائية “النهار”: “كنت بشتغل كتير زمان وكنت بحب شغلي أوي وعايزة يكون لي كيان وتواجد قوي، وكنت حاسة إني فى سباق، ولم يكن هناك وقت أني أفكر فى حياتي الشخصية”.

وتابعت: “أديت كل الحنان اللي عندي لأولاد أخوتي، وهم يتعاملوا معي على أني أم لهم، ومستحيل أكمل مع زوج غير سعيدة معه فقط حتي لا أدمر بيتي، ويجب الطرفين يكون هناك تكافئ بينهم فى المشاعر وكل شئ، وهذا ليس سهل، وشهرتي خوفت الرجال مني”.