رئيس الدولي للخماسي الحديث: اللعبة في تطور مستمر.. ومصر ستواصل ريادتها

أكد الأمريكي روب ستول، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، أن اللعبة في تطور مستمر مع اعتماد نظام جديد في منافسات السلاح، وإضافة بعض الأمور لمنافسات الموانع في أولى بطولات الكبار بالنظام الجديد، وكل ذلك سيساهم في تطور اللعبة وزيادة المنافسة بين الدول .

وقال إن النظام الجديد جعل اللعبة أكثر متعة وتنافسية وتعطي الأفضلية لأصحاب المواهب في الخماسي الحديث، وهو ما يجعل الحصول على ميداليات يتطلب منافسة شديدة.

وأضاف ستول أنه سعيد باستضافة مصر أولى بطولات كأس العالم في العام الجاري بملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأن مصر استضافت العديد من البطولات العالمية وهي جديرة باستضافة جميع الأحداث الكبرى في اللعبة.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي بجهود الاتحاد المصري في تطوير اللعبة، مؤكدا أن مصر تمتلك أجيالا مميزة في اللعبة وظهر ذلك في سنوات الماضية من خلال الهيمنة على الميداليات العالمية وأيضا تحقيق ميداليتين ذهبية وفضية في أولمبياد طوكيو وباريس، وهو ما يؤكد تفوق مصر في اللعبة.

واختتمت أمس، السبت، منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث، والتي استضافتها مصر بملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وتوج المنتخب المصري للخماسي الحديث بميداليتين: ذهبية للصاعدة بقوة فريدة خليل صاحبة الـ 14 عاماً ، وبرونزية للاعب الأولمبي

مهند شعبان.