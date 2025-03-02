محافظ الدقهلية يتفقد أعمال النظافة بسلامون القماش ويكلف بتوفير المعدات

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولته بقري مركز المنصورة حيث تفقد اعمال رفع القمامة بقرية سلامون القماش والتقي خلال الجولة باللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد المشرف علي اعمال ملف النظافة ومحمد حمص مدير عام المخلفات الصلبة .

وكلف المحافظ مدير عام المخلفات الصلبة بتلبية احتياجات القري من مستلزمات ومعدات لتحسين مستوي النظافة بالقري مشيرا الي حرصه علي تحقيق مستوي نظافة بالقري يضاهي المدينة تماما بل افضل، مؤكدا على ضرورة تضافر جهود المواطنين مع الدولة للحفاظ علي مستوي النظافة الذي تحقق بالشوارع والميادين مضيفا ان المواطن شريك اساسي مع الدولة للحفاظ علي ما يتحقق من انجازات في كافة القطاعات.

وأشار المحافظ إلى أن جولاتي مستمرة بجميع انحاء المحافظة للتعرف من خلال لقائي بالمواطنين علي احتياجاتهم ومطالبهم، والعمل على تحقيقها من خلال كافة الأجهزة التنفيذية.