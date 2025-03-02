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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر للمحليين أمام جنوب إفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر للمحليين أمام جنوب إفريقيا
موعد مباراة منتخب مصر للمحليين أمام جنوب إفريقيا
حمزة شعيب


يستعد منتخب مصر للمحليين لمواجهة نظيره الجنوب أفريقي اليوم الأحد في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وجوهانسبرج، على استاد فرى ستيت بمدينة بلومفونتين. 

تأتي هذه المباراة ضمن المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين، حيث يسعى الفريق المصري لتحقيق نتيجة إيجابية في ظل استعدادات مكثفة.

أجرى الفريق المصري مرانه الأخير أمس تحت قيادة المدير الفني وائل رياض، حيث ركز الجهاز الفني على:

مراجعة التعليمات الفنية الخاصة بطريقة اللعب، تدريب اللاعبين على الواجبات الدفاعية والهجومية.

تصريحات وائل رياض:

خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل المران الأخير، أكد وائل رياض على احترامه الكبير لمنتخب جنوب أفريقيا، الذي سيخوض المباراة على أرضه وبين جماهيره. وقال: "المباراة ستكون صعبة وقوية، كما هو معتاد في مواجهات الفريقين على مستوى جميع الفئات العمرية، والتي تشهد دائمًا ندية وحوارًا كرويًا راقيًا."

وأضاف: "رغم ضيق الوقت وإجهاد رحلة السفر، إلا أن لاعبينا جاهزون تمامًا لأداء مباراة قوية. لديهم الإصرار والعزيمة على العودة إلى القاهرة بنتيجة طيبة، وأنا واثق من قدرتهم على تحقيق الفوز."

تصريحات محمود أبو السعود (قائد الفريق):

من جانبه، أكد محمود أبو السعود، قائد الفريق، أن المباراة ستكون قوية، لكن اللاعبين لديهم الإصرار على تحدي كل الظروف وتحقيق الفوز، وقال: “نحن نملك الطموح والرغبة في تحقيق الفوز، وهدفنا واحد وهو الفوز قبل لقاء العودة في الإسماعيلية.”

جنوب افريقيا وائل رياض منتخب مصر للمحليين

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