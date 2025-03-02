فرج عامر: كلنا ثقة في كفاءة وقدرة الكابتن أحمد سامي المدير الفني لكرة القدم

شارك المهندس فرج عامر منشوراً بشأن الكابتن أحمد سامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر:"كلنا ثقة في كفاءة وقدرة الكابتن احمد سامي المدير الفني لكرة القدم ، لنادي سموحة ، ولا تغيير للادارة الفنية".

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور أن هناك أنباء من داخل نادي سموحة تفيد باقتراب رحيل المدرب أحمد سامي خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد الخسارة الثقيلة أمام المصري بثلاثية دون رد.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، أن سموحة فقد رسميًا فرصته في التواجد ضمن الفرق التسعة الأوائل في الدوري الممتاز، وسينافس على البقاء في المسابقة.

وأضاف أن أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لسيراميكا كليوباترا، يعد من الأسماء المطروحة بقوة لخلافة سامي في قيادة الفريق.