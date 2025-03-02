مياه دمياط: انقطاع وضعف المياه عن بعض المناطق غدا لمدة 7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه عن مناطق (مركز ومدينة كفر سعد - جمصة - أم الرضا - أم الرزق - الركابية - السنانية)، وضعفها عن مناطق (مدينة كفر البطيخ - مدينة رأس البر) وذلك اعتبارا من الساعة 5 صباح غد الأثنين الموافق 3-3-2025 وحتي الساعة 12 ظهر نفس اليوم ولمدة 7 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع إلى أعمال الصيانة بمحطة مياه كفر سليمان.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وأكدت الشركة أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.