قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلغاء القمة الودية بين الأهلي والزمالك في العراق بعد قرارات رابطة الأندية
الاستخبارات الأمريكية تعلق على مشاجرة ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض
حرروا فلسطين.. جاي بيرس يدعم القضية على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار
هجوم على مصلين في ريف حماة بسوريا يوقع قـ. ـتلى وجرحى
دعاء صلاة التراويح في رمضان.. احرص عليه في ليالي الشهر الكريم
لا نخشى أحدًا.. تعليق مثير من سلوت قبل مباراة ليفربول ضد سان جيرمان
سحر رامي: أحمد زكي كان يندمج في الشخصية لدرجة الحب والكراهية الحقيقية
أحمد العوضي يعلن سؤال مسابقة مسلسل فهد البطل الحلقة 2
سحر رامي: مشواري الفني مليء باللحظات الجميلة والتحديات
إيناس الدغيدي تكشف حقيقة احتفاظها بجمالها بسبب حقنة
من يحمي كندا.. زاخاروفا ترد على مقترح ترودو إرسال قوات لأوكرانيا
أوسكار 2025.. ديمي مور وسيلينا جوميز أفضل إطلالات على السجادة الحمراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

احترس من الاحتيال على لينكدإن.. كيف تحمي نفسك أثناء البحث عن وظيفة؟

احترس من الاحتيال على"لينكدإن"
احترس من الاحتيال على"لينكدإن"
شيماء عبد المنعم

تزداد عمليات الاحتيال بشكل مستمر، والمحتالون يجدون طرقا جديدة لخداع الناس عبر الإنترنت، إذا كنت تبحث عن وظيفة، يجب أن تكون أكثر حذرا من أي وقت مضى. فقد ظهر نوع جديد من الاحتيال حيث يستخدم مجرمو الإنترنت إعلانات وظائف وهمية على موقع "لينكدإن" ومنصات أخرى لسرقة المعلومات الشخصية والمالية.

كيف يعمل الاحتيال؟


وفقا لحساب @IndianTechGuide على منصة "إكس" (المعروفة سابقا بتويتر)، يقوم المحتالون بإنشاء إعلانات وظائف وهمية على موقع "لينكدإن" لجذب الباحثين عن عمل، وعندما يظهر شخص ما اهتماما بالإعلان، يقنعه المحتال بتنزيل تطبيق لمكالمات الفيديو يسمى "جراس كول" GrassCall. 

لكن في الحقيقة هذا التطبيق ليس للمكالمات وأنما هو برنامج خبيث مصمم لسرقة المعلومات الحساسة المخزنة على جهازك، وبمجرد تثبيته، يمكن للتطبيق الوصول إلى تفاصيل حسابك البنكي وملفاتك الشخصية وحتى كلمات المرور الخاصة بك.

العديد من الأشخاص يثقون في "لينكدإن" ومنصات الوظائف الأخرى لأنها تستخدم على نطاق واسع للتواصل المهني، ويستغل المحتالون هذا الثقة لجعل إعلاناتهم الوهمية تبدو مقنعة.

كيف تحمي نفسك؟


1. تحقق من إعلان الوظيفة: تحقق من إعلانات الوظائف عبر الموقع الرسمي للشركة أو تواصل مع قسم الموارد البشرية لديهم مباشرة.


2. تجنب تحميل التطبيقات المجهولة: لا تقم بتحميل أي تطبيقات من مصادر غير موثوقة، خصوصا إذا أصر شخص ما على استخدام تطبيق معين لإجراء المقابلات أو الاجتماعات.


3. استخدم منصات موثوقة: التزم باستخدام خدمات مكالمات الفيديو المعروفة مثل "مايكروسوفت تيمز" أو "جوجل ميت".
 

4. قم بتمكين إعدادات الأمان: استخدم برامج مكافحة الفيروسات وفعّل خاصية التحقق بخطوتين على حساباتك.


5. ثق في حدسك: إذا شعرت أن هناك شيئا غير طبيعي، مثل عرض عمل مبالغ فيه أو طلبات غريبة، فمن الأفضل الابتعاد.


من خلال البقاء يقظا وحذرا، يمكنك حماية نفسك من الوقوع ضحية لهذه الاحتيالات، إذا لاحظت إعلان وظيفة مشبوها أو طلبا لتنزيل تطبيق غير موثوق، قم بالإبلاغ عنه مباشرة على المنصة.

عمليات الاحتيال لينكدإن إعلانات وظائف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد لصرف الدعم الإضافي في رمضان

450 جنيهًا.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين لصرف الدعم الإضافي

المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات تقدم 300 جيجا هدية لعملاء WE خلال شهر رمضان.. تعرف على التفاصيل

شيكا

زوجته تستغيث.. القصة الكاملة لتطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم شيكا

هنا الزاهد

بعد حلقة أحمد فهمي مع رامز جلال.. هنا الزاهد: من لا أخلاق له لا قيمة له

حالة الطقس في رمضان

أصعب أسبوع في رمضان .. تغييرات مفاجئة في أحوال الطقس وأمطار في الصيام

صرف 1500 جنيه بالبطاقة.. شروط الحصول على منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه بالبطاقة.. شروط الحصول على منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

شريف سلامة وداليا مصطفي

بسبب دينا الشربيني.. حقيقة انفصال شريف سلامة وداليا مصطفي

ترشيحاتنا

رودري

خبر سار لعشاق مانشستر سيتي

منتخب المحليين

المنسق الإعلامي لمنتخب المحليين: جمعنا اللاعبين في فترة قصيرة

بطولة الخماسي الحديث للجامعات

نتائج بطولة الخماسي الحديث للجامعات والمعاهد العليا

بالصور

أوسكار 2025.. ديمي مور وسيلينا جوميز أفضل إطلالات على السجادة الحمراء

ريد كاربت
ريد كاربت
ريد كاربت

مسلسل جودر 2 الحلقة 2 .. مجدي بدر يخطط للتخلص من ياسر جلال

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

أريانا جراندي وفيرناندا توريس.. مرشحات أفضل ممثلة على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

أريانا جراندي
أريانا جراندي
أريانا جراندي

ابعد عن المحشي بالليل| خطورة تناول وجبات دسمة في السحور.. هيحصلك إيه؟

افضل وجبة سحور في رمضان
افضل وجبة سحور في رمضان
افضل وجبة سحور في رمضان

فيديو

اعلان زواج

عايزة اتجوز.. إعلان يثير الجدل بشوارع المعادي |إيه الحكاية

بسمة وهبة

إنتي فشلتي في شيخ الحارة.. مواجهة قوية بين إيناس الدغيدي وبسمة وهبة

مسلسل معاوية حرام شرعًا

مسلسل معاوية حلال ولا حرام؟| جدل كبير بعد عرضه.. ودولة عربية تمنع البث

ايمان عبد اللطيف

موعد بدء امتحانات شهر مارس في المدارس .. التعليم تحدد مقررات الاختبارات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد