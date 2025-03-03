احترس من الاحتيال على لينكدإن.. كيف تحمي نفسك أثناء البحث عن وظيفة؟

تزداد عمليات الاحتيال بشكل مستمر، والمحتالون يجدون طرقا جديدة لخداع الناس عبر الإنترنت، إذا كنت تبحث عن وظيفة، يجب أن تكون أكثر حذرا من أي وقت مضى. فقد ظهر نوع جديد من الاحتيال حيث يستخدم مجرمو الإنترنت إعلانات وظائف وهمية على موقع "لينكدإن" ومنصات أخرى لسرقة المعلومات الشخصية والمالية.

كيف يعمل الاحتيال؟



وفقا لحساب @IndianTechGuide على منصة "إكس" (المعروفة سابقا بتويتر)، يقوم المحتالون بإنشاء إعلانات وظائف وهمية على موقع "لينكدإن" لجذب الباحثين عن عمل، وعندما يظهر شخص ما اهتماما بالإعلان، يقنعه المحتال بتنزيل تطبيق لمكالمات الفيديو يسمى "جراس كول" GrassCall.

لكن في الحقيقة هذا التطبيق ليس للمكالمات وأنما هو برنامج خبيث مصمم لسرقة المعلومات الحساسة المخزنة على جهازك، وبمجرد تثبيته، يمكن للتطبيق الوصول إلى تفاصيل حسابك البنكي وملفاتك الشخصية وحتى كلمات المرور الخاصة بك.

العديد من الأشخاص يثقون في "لينكدإن" ومنصات الوظائف الأخرى لأنها تستخدم على نطاق واسع للتواصل المهني، ويستغل المحتالون هذا الثقة لجعل إعلاناتهم الوهمية تبدو مقنعة.

كيف تحمي نفسك؟



1. تحقق من إعلان الوظيفة: تحقق من إعلانات الوظائف عبر الموقع الرسمي للشركة أو تواصل مع قسم الموارد البشرية لديهم مباشرة.



2. تجنب تحميل التطبيقات المجهولة: لا تقم بتحميل أي تطبيقات من مصادر غير موثوقة، خصوصا إذا أصر شخص ما على استخدام تطبيق معين لإجراء المقابلات أو الاجتماعات.



3. استخدم منصات موثوقة: التزم باستخدام خدمات مكالمات الفيديو المعروفة مثل "مايكروسوفت تيمز" أو "جوجل ميت".



4. قم بتمكين إعدادات الأمان: استخدم برامج مكافحة الفيروسات وفعّل خاصية التحقق بخطوتين على حساباتك.



5. ثق في حدسك: إذا شعرت أن هناك شيئا غير طبيعي، مثل عرض عمل مبالغ فيه أو طلبات غريبة، فمن الأفضل الابتعاد.



من خلال البقاء يقظا وحذرا، يمكنك حماية نفسك من الوقوع ضحية لهذه الاحتيالات، إذا لاحظت إعلان وظيفة مشبوها أو طلبا لتنزيل تطبيق غير موثوق، قم بالإبلاغ عنه مباشرة على المنصة.