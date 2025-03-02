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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كولر يسستقر علي الدفع بهذا اللاعب في مباراة الأهلي وطلائع الجيش

كولر
كولر
منار نور

أعلن الاعلامي أحمد حسن عن استقرار كولر في الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي في مباراة طلائع الجيش . 

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي يس بوك  :"كولر يستقر على الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي في تشكيل الأهلي الأساسي أمام طلائع الجيش ".

يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية، استعدادًا لخوض مباراته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض فريق الأهلي مرانه اليوم الأحد في تمام الساعة 9 مساء، على ملعب مختار التتش، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

بن شرقي كولر الاهلي احمد حسن

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