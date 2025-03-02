إمام عاشور: عن زيارته لإبراهيم شيكا: يجب أن نقف جميعًا بجانبه

علق إمام عاشور نجم النادي الأهلي على زيارته الأخيرة لإبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق.



وقال إمام عاشور ، في تصريحات تليفزيونية مع سيد عبد الحفيظ: "زيارتي لإبراهيم شيكا؟ هذا واجب علينا كلاعبين، من يستطيع زيارته فليفعل، أنا لا أجبر أحدًا، لكن يجب أن نقف جميعًا بجانبه".



وتابع : "كان زميلنا يومًا ما، وكان يؤدي بشكل رائع قبل أن يحدث ما حدث، إن شاء الله يعود أقوى، ويعود للعب ويُحقق نجاحات كبيرة".

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

