قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤتمر علمي يناقش الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
مشروع Taara من جوجل.. ثورة في الإنترنت عبر أشعة الضوء
زيلينسكي: ممتنون لكل الدعم الأمريكي ومستعدون لتوقيع اتفاقية المعادن
روسيا تطلق صاروخا يحمل مركبة فضائية لأغراض دفاعية
Anora أفضل فيلم.. القائمة النهائية للفائزين بجوائز الأوسكار 2025
الأمان.. إمام عاشور يوجه رسالة لكهربا
مواعيد العمل في هيئة التامين الصحي الشامل خلال رمضان
بعد قليل محاكمة المطربين مسلم ونور التوت بتهمة سرقة لحن أغنية
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري رسميا اليوم
ميدو مسك.. كواليس الإطاحة بعمرو وهبي من لجنة التعاقدات بالزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إنفينيكس تعيد تعريف الهواتف ثلاثية الطي بتصميم ثوري.. شاهد

إنفينيكس
إنفينيكس
شيماء عبد المنعم

عرضت شركة إنفينيكس جهازا مفهوميا جديدا في سلسلة زيرو، جهاز Zero Mini ثلاثي الطي يقدم فكرة مثيرة حول تصميم الأجهزة ثلاثية الطيات، مع تصميم طي خارجي بنمط Flip يعتمد على مفصلين، يسمح تصميم المفصلين للشاشة بالطي والفتح عموديا والتكيف مع ثلاثة أحجام مختلفة.

وحسب  موقع “gsmarena”، تم تصميم الجهاز المفهومي ليخدم عدة أغراض فهو هاتف ذكي كامل الوظائف يمكنه أيضا الطي ليصبح كاميرا مدمجة يمكن تركيبها على حقيبتك أو دراجتك الهوائية أو استخدامها كاميرا تصوير لحظي في السيارة.

وترى إنفينيكس أن جهاز Zero Mini ثلاثي الطي يمكن أن يكون أيضا ملحقا يدويا للياقة البدنية، يساعد في تتبع التمارين الرياضية، أو متابعة التمارين الموجهة، أو التنقل في مسارات التنزه، يتميز جهاز زيرو ميني ثلاثي الطي بكاميرتين خلفيتين ويصمم للاستخدام بيد واحدة.

وتستكشف إنفينيكس المزيد من حالات الاستخدام لجهاز Zero Mini ثلاثي الطي كجهاز متعدد الأغراض، مصمم للمستهلكين الذين يرغبون في استبدال عدة أجهزة بجهاز واحد ذو تصميم قابل للتكيف. 

لم تكشف إنفينيكس عن مواصفات إضافية أو خطط إطلاق لجهاز زيرو ميني ثلاثي الطي، ولكن من المحتمل أن يتم الإعلان عن النموذج الأولي في معرض MWC برشلونة.

هاتف إنفينيكس Zero Mini ثلاثي الطي

جدير بالذكر أن شركة سامسونج أعلنت خلال حدث إطلاق سلسلة Galaxy S25 أنها تعمل على تطوير هاتف قابل للطي بثلاثة طيات، على الرغم من أنها لم تعرض الجهاز، يتوقع أن يتم إطلاقه في الربع الثالث من عام 2025، أي في نفس الفترة تقريبا التي يحتمل أن يتم الإعلان عن هاتفي Galaxy Z Fold 7 و Flip 7.

وبدأت التسريبات والشائعات بالكشف عن بعض التفاصيل حول ما يمكن توقعه، تشير أحدث التسريبات القادمة من المحلل الصناعي روس يونج، الذي يزعم أن هاتف سامسونج القابل للطي بثلاثة طيات سيحتوي على شاشة خارجية بحجم 6.49 بوصة، عند فتحه بالكامل سيقدم الجهاز شاشة ضخمة بحجم 10 بوصة.

هاتف ذكي إنفينيكس Zero Mini

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات تقدم 300 جيجا هدية لعملاء WE خلال شهر رمضان.. تعرف على التفاصيل

هنا الزاهد

بعد حلقة أحمد فهمي مع رامز جلال.. هنا الزاهد: من لا أخلاق له لا قيمة له

كيفية سحب الأموال من ATM عبر انستاباي بدون فيزا

لو نسيت.. كيفية سحب الأموال من ATM عبر انستاباي بدون فيزا

خلف الزناتي نقيب المعلمين

موصلنيش حاجة.. أول رد من نقيب المعلمين على اتهامه بالرشوة والتربح

محمد صلاح

تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

الاهلي والزمالك

إلغاء القمة الودية بين الأهلي والزمالك في العراق بعد قرارات رابطة الأندية

اسعار البن

بعد زيادته 17%.. اعرف أسعار البن الجديدة بعد ارتفاعها في رمضان

ترشيحاتنا

تشيكن بيكاتا

طريقة تحضير «تشيكن بيكاتا» في البيت

مخاطر الألعاب النارية على الأطفال

احذر من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال في شهر رمضان

كبدة الدجاج

خليها علي فطارك.. كبدة الفراخ في رمضان مصدر للحديد والطاقة

بالصور

Anora أفضل فيلم.. القائمة النهائية للفائزين بجوائز الأوسكار 2025

"Anora”
"Anora”
"Anora”

أوسكار 2025.. ديمي مور وسيلينا جوميز أفضل إطلالات على السجادة الحمراء

ريد كاربت
ريد كاربت
ريد كاربت

مسلسل جودر 2 الحلقة 2 .. مجدي بدر يخطط للتخلص من ياسر جلال

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

أريانا جراندي وفيرناندا توريس.. مرشحات أفضل ممثلة على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار

أريانا جراندي
أريانا جراندي
أريانا جراندي

فيديو

اعلان زواج

عايزة اتجوز.. إعلان يثير الجدل بشوارع المعادي |إيه الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد