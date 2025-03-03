إنفينيكس تعيد تعريف الهواتف ثلاثية الطي بتصميم ثوري.. شاهد

عرضت شركة إنفينيكس جهازا مفهوميا جديدا في سلسلة زيرو، جهاز Zero Mini ثلاثي الطي يقدم فكرة مثيرة حول تصميم الأجهزة ثلاثية الطيات، مع تصميم طي خارجي بنمط Flip يعتمد على مفصلين، يسمح تصميم المفصلين للشاشة بالطي والفتح عموديا والتكيف مع ثلاثة أحجام مختلفة.

وحسب موقع “gsmarena”، تم تصميم الجهاز المفهومي ليخدم عدة أغراض فهو هاتف ذكي كامل الوظائف يمكنه أيضا الطي ليصبح كاميرا مدمجة يمكن تركيبها على حقيبتك أو دراجتك الهوائية أو استخدامها كاميرا تصوير لحظي في السيارة.

وترى إنفينيكس أن جهاز Zero Mini ثلاثي الطي يمكن أن يكون أيضا ملحقا يدويا للياقة البدنية، يساعد في تتبع التمارين الرياضية، أو متابعة التمارين الموجهة، أو التنقل في مسارات التنزه، يتميز جهاز زيرو ميني ثلاثي الطي بكاميرتين خلفيتين ويصمم للاستخدام بيد واحدة.

وتستكشف إنفينيكس المزيد من حالات الاستخدام لجهاز Zero Mini ثلاثي الطي كجهاز متعدد الأغراض، مصمم للمستهلكين الذين يرغبون في استبدال عدة أجهزة بجهاز واحد ذو تصميم قابل للتكيف.

لم تكشف إنفينيكس عن مواصفات إضافية أو خطط إطلاق لجهاز زيرو ميني ثلاثي الطي، ولكن من المحتمل أن يتم الإعلان عن النموذج الأولي في معرض MWC برشلونة.

هاتف إنفينيكس Zero Mini ثلاثي الطي

جدير بالذكر أن شركة سامسونج أعلنت خلال حدث إطلاق سلسلة Galaxy S25 أنها تعمل على تطوير هاتف قابل للطي بثلاثة طيات، على الرغم من أنها لم تعرض الجهاز، يتوقع أن يتم إطلاقه في الربع الثالث من عام 2025، أي في نفس الفترة تقريبا التي يحتمل أن يتم الإعلان عن هاتفي Galaxy Z Fold 7 و Flip 7.

وبدأت التسريبات والشائعات بالكشف عن بعض التفاصيل حول ما يمكن توقعه، تشير أحدث التسريبات القادمة من المحلل الصناعي روس يونج، الذي يزعم أن هاتف سامسونج القابل للطي بثلاثة طيات سيحتوي على شاشة خارجية بحجم 6.49 بوصة، عند فتحه بالكامل سيقدم الجهاز شاشة ضخمة بحجم 10 بوصة.