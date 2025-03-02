Alexa+.. قفزة نوعية في الذكاء الاصطناعي.. أبرز ميزات المساعد الذكي الجديد من أمازون

عقدت أمازون مؤخرًا حدثها السنوي لأجهزة وخدمات العام الجديد، حيث أكدت أن الذكاء الاصطناعي سيظل محور تطوراتها التقنية، ويقود هذا التوجه المساعد الافتراضي الشهير "أليكسا".

وخلال الحدث، أوضح "بانوس باناي"، نائب رئيس قسم الأجهزة والخدمات، أن الملايين من المستخدمين الجدد يعتمدون على أليكسا يوميًا، مما يعكس مدى انتشارها وتأثيرها.

أليكسا+.. مساعد افتراضي بقدرات متطورة

كشفت أمازون عن النسخة الجديدة "أليكسا+"، المصممة لمنافسة المساعدات الذكية الأخرى مثل "Google Gemini" و"ChatGPT". وأوضح "باناي" أن "أليكسا+" لن تكتفي بفهم المستخدمين، بل ستتخذ إجراءات فعلية استنادًا إلى تفاعلاتهم، مع إمكانية التكامل مع عشرات الآلاف من الخدمات والشركاء.

أهم ميزات أليكسا+ الجديدة

تفاعل متعدد الوسائط وقدرات تنفيذية موسعة

يدعم "أليكسا+" معالجة المعلومات البصرية عبر كاميرات الأجهزة المتوافقة، ما يسمح له بفهم المحتوى المرئي والرد بناءً عليه. على سبيل المثال، عند سؤاله عن مدى حماس الجمهور خلال حدث أمازون، استخدم كاميرا جهاز Echo Show 15 لتحليل الحضور وتقديم إجابة دقيقة بأسلوب طبيعي. كما يمكنه تصفح الإنترنت وتنفيذ مهام عبر مواقع الشركاء، مثل حجز فني إصلاح من خلال خدمة "Thumbtack".

سلسلة أوامر محادثية ذكية

يمكن لـ"أليكسا+" تنفيذ مهام متسلسلة مثل إدارة التقويم والبريد الإلكتروني، وحجز المطاعم وإرسال الدعوات للأصدقاء. كما يمكنه الاحتفاظ بمعلومات شخصية للمستخدمين، مثل تفضيلات الطعام للأصدقاء عند اقتراح أماكن للعشاء.

تصميم واجهة جديدة لشاشات Echo Show

أضافت أمازون تصميمًا متطورًا للشاشة الرئيسية لأجهزة "Echo Show"، مع أدوات تفاعلية جديدة تعرض معلومات الطقس، الوصفات، والتطبيقات المستخدمة حديثًا، مع تجربة عرض تتكيف مع بُعد المستخدم عن الشاشة.

تحكم صوتي متقدم بالموسيقى والفيديو

يتيح "أليكسا+" للمستخدمين التحكم بالموسيقى من خلال الأوامر الصوتية، مثل تشغيل الأغاني على مكبر صوت محدد في المنزل. كما يمكنه البحث عن مشاهد محددة في الأفلام، مثل تحديد لحظة غناء "شالو" في فيلم A Star Is Born.

تكامل محسن مع كاميرات Ring

بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن لـ"أليكسا+" تحليل تسجيلات كاميرات "Ring" والإجابة على أسئلة المستخدمين، مثل تحديد ما إذا كان قد تم إخراج الكلب للتنزه خلال اليومين الماضيين.

معالجة المستندات المعقدة

يمكن مشاركة الوثائق القانونية، الملاحظات المكتوبة بخط اليد، الجداول الدراسية، وملفات PDF مع "أليكسا+"، الذي يستطيع تحليلها والإجابة على الأسئلة المتعلقة بمحتواها.

ميزة "Explore & Stories" للأطفال

أضافت أمازون ميزات ترفيهية للأطفال، مثل إنشاء قصص مخصصة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية عرض رسوم توضيحية مولدة تلقائيًا.

سعر الخدمة والأجهزة المتوافقة

تتوفر خدمة "أليكسا+" مقابل 19.99 دولارًا شهريًا، ولكن يمكن لمشتركي "أمازون برايم" استخدامها مجانًا. وستبدأ أمازون في طرح المساعد الجديد خلال الأسابيع المقبلة تدريجيًا.

أما عن الأجهزة الداعمة، فستشمل جميع أجهزة "Echo" الحديثة، مع استثناء بعض الإصدارات الأقدم مثل Echo Dot 1st Gen و Echo Show 1st Gen، حيث ستظل تعمل بالإصدار التقليدي من "أليكسا".

هل "أليكسا+" منافس حقيقي في سباق الذكاء الاصطناعي؟

مع هذه الميزات المتطورة، تسعى أمازون لتقديم تجربة أكثر تفاعلية وشمولية لمستخدميها، مما يعزز مكانتها في مجال المساعدات الذكية. ولكن يبقى السؤال: هل سيكون "أليكسا+" قادرًا على التفوق على منافسيه مثل "Google Gemini" و"ChatGPT"؟ الأيام المقبلة ستكشف لنا الإجابة.