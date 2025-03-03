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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد أذان الفجر ثالث أيام رمضان

اذان الفجر
اذان الفجر
شيماء جمال

موعد أذان الفجر يبحث عنه كثير من المسلمين فى رمضان، ليعلموا متى يبدأون الصيام ويمسكون عن الطعام والشراب، لذلك نقدم لكم فى السطور التالية موعد صلاة الفجر فى بعض محافظات مصر.

موعد اذان الفجر فى القاهرة


٤:٥٢ ص


موعد صلاة الفجر فى الجيزة

٤:٥٣ ص

موعد صلاة الفجر فى الاسكندرية

٤:٥٧ ص

موعد اذان الفجر فى أسوان

٤:٤٧ ص


 

إمساكية رمضان 2025 في مصر

فى السطور التالية نستعرض إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1446 هجريا، لمدينة القاهرة، ووفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

- الإثنين 3 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و23 دقيقة، السحور 2:32، إمساك 4:32، الفجر 4:52، الشروق 6:19، الظهر 12:07، العصر 3:26، صلاة المغرب 5:55، العشاء 7:13.

- الثلاثاء 4 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و25 دقيقة، السحور 2:31، إمساك 4:31، الفجر 4:51، الشروق 6:17، الظهر 12:07، العصر 3:26، صلاة المغرب 5:56، العشاء 7:13.

- الأربعاء 5 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و27 دقيقة، السحور 2:30، إمساك 4:30، الفجر 4:50، الشروق 6:16، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:57، العشاء 7:14.

- الخميس 6 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و29 دقيقة، السحور 2:29، إمساك 4:29، الفجر 4:49، الشروق 6:15، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:57، العشاء 7:15.

- الجمعة 7 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و30 دقيقة، السحور 2:28، إمساك 4:28، الفجر 4:48، الشروق 6:14، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:58، العشاء 7:15.

- السبت 8 مارس الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و32 دقيقة، السحور 2:27، إمساك 4:27، الفجر 4:47، الشروق 6:13، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:59، العشاء 7:16.

- الأحد 9 مارس الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و34 دقيقة، السحور 2:25، إمساك 4:25، الفجر 4:45، الشروق 6:12، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 5:59، العشاء 7:17.

- الإثنين 10 مارس الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و36 دقيقة، السحور 2:24، إمساك 4:24، الفجر 4:44، الشروق 6:11، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:00، العشاء 7:17.

- الثلاثاء 11 مارس الموافق 11 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و38 دقيقة، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01، العشاء 7:18.

- الأربعاء 12 مارس الموافق 12 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و39 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01، العشاء 7:19.

- الخميس 13 مارس الموافق 13 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و41 دقيقة، السحور 2:21، إمساك 4:21، الفجر 4:41، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19.

- الجمعة 14 مارس الموافق 14 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و43 دقيقة، السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:20.

- السبت 15 مارس الموافق 15 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و45 دقيقة، السحور 2:18، إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:05، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:21.

- الأحد 16 مارس الموافق 16 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و47 دقيقة، السحور 2:17، إمساك 4:17، الفجر 4:37، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04، العشاء 7:21.

- الإثنين 17 مارس الموافق 17 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و49 دقيقة، السحور 2:16، إمساك 4:16، الفجر 4:36، الشروق 6:02، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05، العشاء 7:22.

- الثلاثاء 18 مارس الموافق 18 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و51 دقيقة، السحور 2:14، إمساك 4:14، الفجر 4:34، الشروق 6:01، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05، العشاء 7:23.

- الأربعاء 19 مارس الموافق 19 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و53 دقيقة، السحور 2:13، إمساك 4:13، الفجر 4:33، الشروق 6:00، الظهر 12:03، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06، العشاء 7:23.

- الخميس 20 مارس الموافق 20 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و55 دقيقة، السحور 2:12، إمساك 4:12، الفجر 4:32، الشروق 5:59، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06، العشاء 7:24.

- الجمعة 21 مارس الموافق 21 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و56 دقيقة، السحور 2:11، إمساك 4:11، الفجر 4:31، الشروق 5:57، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07، العشاء 7:25.

- السبت 22 مارس الموافق 22 رمضان
مدة ساعات الصوم 13 ساعة و58 دقيقة، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:25.

- الأحد 23 مارس الموافق 23 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة، السحور 2:08، إمساك 4:08، الفجر 4:28، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26.

- الإثنين 24 مارس الموافق 24 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و2 دقيقة، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:27.

- الثلاثاء 25 مارس الموافق 25 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقائق، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:27.

- الأربعاء 26 مارس الموافق 26 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و6 دقائق، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28.

- الخميس 27 مارس الموافق 27 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق، السحور 2:03، إمساك 4:03، الفجر 4:23، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:29.

- الجمعة 28 مارس الموافق 28 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و10 دقائق، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:29.

- السبت 29 مارس الموافق 29 رمضان
مدة ساعات الصوم 14 ساعة و12 دقيقة، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الشروق 5:48، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:12، العشاء 7:30.

مواقيت الصلاة موعد اذان الفجر اذان الفجر ثالث ايام رمضان

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