الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

«لتوحيد الرؤية».. تضامن النواب تدعم مقترح الحمامصي لإنشاء مجلس أعلى للأسرة

قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، أهمية المقترح الذي تقدم به النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن إنشاء مجلس أعلى للأسرة، باعتباره خطوة ضرورية نحو بناء إطار مؤسسي موحد يتولى إدارة ملف الأسرة المصرية بشكل أكثر كفاءة وتنسيقًا.

وأوضحت العسيلي، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن إنشاء هذا المجلس سيسهم في توحيد الرؤية الوطنية المتعلقة بقضايا الأسرة، من خلال وضع سياسات متكاملة تتعامل مع التحديات الاجتماعية بشكل شامل، بدلًا من تشتت الجهود بين جهات متعددة.

وشددت على أن وجود كيان موحد سيعزز من التنسيق بين مختلف المؤسسات والوزارات المعنية، بما يضمن تحقيق تكامل حقيقي في تنفيذ البرامج والمبادرات الموجهة للأسرة، ويحد من الازدواجية في الأدوار.

وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير آليات العمل الاجتماعي، بما يرفع من كفاءة البرامج المقدمة، ويوجهها بشكل مباشر نحو تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العديد من الأسر.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحاتها بالتأكيد على أن دعم مثل هذه المقترحات يعكس توجهًا جادًا نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك.

وكان النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  إنشاء مجلس أعلى للأسرة، يكون كيانًا موحدًا يتولى وضع سياسات متكاملة للأسرة المصرية، بما يضمن توحيد الرؤية الوطنية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة تعزيز كفاءة البرامج الاجتماعية وتوجيهها نحو تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشار إلى أهمية تفعيل الدور الحقيقي لكل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مع إعادة توجيه ميزانياتهما نحو قضايا واقعية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يسهم في توفير حماية فعالة للأسرة والمرأة والطفل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن العمل داخل المجلس الأعلى المقترح، وكذلك المجلسين التابعين له، يجب أن يقوم على أساس تطوعي ووطني خالص، بهدف خدمة المجتمع وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يحقق أهداف الدولة في بناء مجتمع متماسك ومستقر.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

اسعاف - ارشيفية

إصابة 15 شخصا فى انقلاب ربع نقل بطريق أسوان القاهرة الصحراوي الغربي

المتهم

ارتدى نقاب للتخفى.. القبض على شخص حطم كاميرات المراقبة الخاصة بشقة شقيقته

دقيق

ضبط 16 طن دقيق مدعم فى حملات على المخابز السياحية بالمحافظات

بالصور

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد