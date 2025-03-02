الصحفيين تخاطب المؤسسات لاختيار الأمهات المثاليات بين الصحفيات لعام 2025

في إطار الاحتفال بعيد الأم، أعلنت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين عن بدء تلقي ترشيحات الأمهات المثاليات من بين الزميلات الصحفيات لعام 2025، وذلك بهدف تكريم نماذج العطاء والتضحية في المجال الصحفي.

ومن المقرر إقامة الاحتفالية يوم الأحد 23 مارس المقبل بمقر النقابة، حيث سيتم تكريم الصحفيات اللاتي قدمن نموذجًا متميزًا في حياتهن المهنية والأسرية.

ودعت اللجنة جميع المؤسسات الصحفية، سواء القومية أو الحزبية أو الخاصة، إلى ترشيح زميلة واحدة مشهود لها بالتضحية والعطاء والسيرة الطيبة بين زملائها، مع تقديم حيثيات الترشيح في خطاب رسمي، على أن يكون آخر موعد لاستلام الترشيحات هو 10 مارس 2025.

