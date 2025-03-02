قرعة نصف نهائي كأس ألمانيا.. ليفركوزن في مواجهة سهلة وشتوتجارت يصطدم بلايبزيج

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ألمانيا، التي أجريت اليوم الأحد، عن مواجهة باير ليفركوزن، حامل اللقب، مع فريق أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة، بينما يلتقي شتوتجارت مع لايبزيج في مواجهة قوية.

ووفقًا لقواعد البطولة التي تمنح أفضلية الاستضافة للفرق الأدنى تصنيفًا، سيخوض ليفركوزن، بقيادة مدربه شابي ألونسو، المواجهة خارج أرضه أمام بيليفيلد.

في المقابل، يستضيف شتوتجارت فريق لايبزيج، الذي توج باللقب مرتين عامي 2022 و2023، من أصل أربع مباريات نهائية خاضها.

وعلق المدير الرياضي لباير ليفركوزن، سيمون رولفز، على المواجهة المرتقبة، قائلاً: "نتوقع مباراة تنافسية وصعبة، لكن هدفنا واضح وهو الدفاع عن لقبنا في نهائي برلين".

يُعد أرمينيا بيليفيلد الفريق الوحيد في المربع الذهبي الذي لم يسبق له التتويج بالبطولة، بينما حقق ليفركوزن اللقب مرتين عامي 1993 و2024، في حين فاز شتوتجارت بالكأس 3 مرات، آخرها عام 1997.

يُذكر أن البطولة شهدت خروج بايرن ميونيخ، صاحب الرقم القياسي في التتويج بـ20 لقبًا، بعد خسارته أمام ليفركوزن (0-1) في ديسمبر الماضي، كما ودّع كل من بوروسيا دورتموند (5 ألقاب)، آينتراخت فرانكفورت (5 ألقاب)، وفيردر بريمن (6 ألقاب، ثاني أكثر المتوجين باللقب).

وتقام مواجهات نصف النهائي يومي 1 و2 أبريل، فيما تحتضن برلين النهائي يوم 24 مايو المقبل.