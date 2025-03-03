سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم الإثنين

استقر سعر الذهب في الإمارات مستهل تعاملات الأسبوع الجاري على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 3-3-2025

ويقدم موقع صدى البلد، أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 3 مارس 2025 ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 24 في الإمارات

سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا سجل 344.50 درهم.

سعر الذهب عيار 21 في الإمارات

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 307.25 درهم

سعر الذهب عيار 18 في الإمارات

سعر الذهب عيار 18 وصل إلى 263.50 درهم.

سعر الذهب عيار 14 في الإمارات

سعر الذهب عيار 14 وصل إلى 203.50 درهم.

سعر الجنيه الذهب اليوم في الإمارات

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 2458 درهما.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب في البورصة العالمية 2858 دولارا سعر إغلاق الجمعة الماضية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا:

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.