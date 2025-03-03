المنسق الإعلامي لمنتخب المحليين: جمعنا اللاعبين في فترة قصيرة

أكد زغلول صيام، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للمحليين، أن التعادل أمام منتخب جنوب إفريقيا في ذهاب تصفيات كأس أمم إفريقيا يُعد إنجازًا كبيرًا، خاصة أن المنتخب أُعيد تكوينه خلال أيام معدودة.

وأضاف صيام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الفني بقيادة وائل رياض عبّر عن سعادته بأداء اللاعبين، ووجّه لهم الشكر على القتال داخل الملعب، رغم الصعوبات التي واجهها الفريق منذ بداية رحلته إلى جنوب إفريقيا.

ظروف صعبة وإعداد محدود

وأوضح صيام أن المنتخب المصري للمحليين تم تجميعه في فترة قصيرة، حيث خاض اللاعبون ثلاث حصص تدريبية جماعية فقط قبل المباراة، ورغم قلة فترة الإعداد، إلا أن الفريق قدّم مستوى مميزًا استحق عليه الإشادة، سواء من الجماهير أو من مسؤولي اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة.

وأشار إلى أن الرحلة الطويلة والشاقة إلى جنوب إفريقيا كانت من أبرز التحديات التي واجهت الفريق، لكن اللاعبين تعاملوا مع الظروف الصعبة بروح قتالية عالية، ونجحوا في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحهم الأمل في التأهل خلال مباراة العودة.

برنامج الاستعداد لمباراة العودة

كشف صيام أن بعثة منتخب المحليين ستعود إلى القاهرة صباح الثلاثاء، حيث سيحصل اللاعبون على راحة من التدريبات في اليوم نفسه، قبل بدء التحضيرات مباشرةً لمباراة العودة.

وأكد أن المنتخب سيدخل معسكرًا مغلقًا بعد العودة، مع تكثيف التدريبات والتركيز على علاج الأخطاء التي ظهرت في لقاء الذهاب. وشدد على أن هدف الفريق واضح وهو تحقيق الفوز في مباراة الإياب، حيث لا بديل عن ذلك لضمان التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

إشادة بأداء اللاعبين وثقة في التأهل

واختتم صيام تصريحاته، بالتأكيد أن ما قدمه منتخب المحليين أمام جنوب إفريقيا يعكس المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني في وقت قصير. وأشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم يدعم المنتخب بقوة، ويثق في قدرته على تحقيق الفوز في لقاء العودة، من أجل مواصلة المشوار نحو البطولة القارية.