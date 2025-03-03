لاعبو الريان القطري يحتفلون بمولودة تريزيجية.. صور

احتفل لاعبو الريان القطري، بمولودة محمود تريزيجية، في مران أمس وحرصوا على تهنئة اللاعب.

وشارك تريزيجية صورا من هذا الاحتفال، وعلق: “شكرا عائلة الريان”.

وأعلن النجم المصري محمود تريزيجيه، عن رزقه بمولودته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام وعلق على صورته معها قائلًا: “الحمدلله الذي رزقني روحًا من روحي ونبضًا ثاني لقلبي واكرمني ورزقني بأجمل العطايا مولودتي تولين اللهم أنبتها نباتا حسنا وبارك لنا فيها واجعلها من عبادك الصالحين”.

تعاقد الأهلي مع تريزيجية

وتعاقد الأهلي مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، لمدة 5 مواسم، بداية من كأس العالم للأندية.