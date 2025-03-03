وجوده غير مناسب.. الزمالك يعلن سبب إقالة عمرو وهبي من منصب مدير التعاقدات

قال مجلس إدارة نادي الزمالك، إن السبب الرئيسي وراء عدم استمرار عمرو وهبي في منصب مدير التعاقدات يعود إلى تداخل الاختصاصات بين هذا المنصب ولجنة التخطيط بالنادي.

وأكد المجلس أن اللجنة وضعت بالفعل خطة للمرحلة المقبلة تشمل التعاقد مع المدرب الجديد، إبرام الصفقات، وتحديد احتياجات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، وهو ما جعل وجود وهبي في هذا التوقيت غير مناسب.

أفضلية استقرار العمل داخل النادي

وأشار المجلس إلى أن الأولوية في الفترة الحالية تكمن في الحفاظ على استقرار العمل الإداري وتجنب أي تضارب في المهام بين لجنة التخطيط ومدير التعاقدات، الأمر الذي دفع الإدارة إلى العدول عن فكرة تعيين وهبي في المنصب. كما أوضح أن طلباته كانت ستؤدي إلى بعض التعارضات مع الخطة التي تم وضعها بالفعل.

العلاقة الجيدة مع عمرو وهبي

رغم القرار، شدد مجلس إدارة الزمالك على أن العلاقة مع عمرو وهبي ما زالت ممتازة، واصفًا إياه بأنه من أفضل الكوادر الإدارية الرياضية في مصر. كما لم يستبعد إمكانية عودته للعمل داخل النادي في المستقبل في ظل خبراته وكفاءته في المجال الرياضي.

مستقبل التخطيط في الزمالك

وأكد المجلس أنه يركز في الوقت الحالي على تنفيذ خطته المستقبلية دون أي عوائق تنظيمية، مع الحرص على التنسيق الكامل بين كافة الإدارات لضمان نجاح المرحلة المقبلة وتحقيق الأهداف المرجوة، سواء على مستوى التعاقدات أو تطوير الفريق الأول لكرة القدم.