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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصابو الأهلي.. اقتراب يحيى عطية الله من العودة للتدريبات الجماعية

يحيى عطية الله
يحيى عطية الله
رباب الهواري

يقترب يحيى عطية الله، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة

وأكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أن اللاعب سينضم إلى التدريبات الجماعية خلال أسبوع، على أن يكون جاهزًا تمامًا لخوض منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز، والتي ستنطلق في 11 مارس الجاري.

تعافي يحيى عطية الله من الإصابة

كان يحيى عطية الله قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي أمام سموحة، التي أُقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز. وأسفرت الإصابة عن كسر مضاعف في عظام الوجه، مما استدعى خضوعه لجراحة ناجحة. وبعد فترة طويلة من الغياب، بات اللاعب قريبًا من العودة إلى المستطيل الأخضر، حيث يواصل التدريبات التأهيلية وفقًا للبرنامج المحدد من قبل الجهاز الطبي.

تأهيل أفشة وطاهر محمد طاهر

وفي سياق متصل، يواصل الثنائي محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر تنفيذ برنامجهما التأهيلي استعدادًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويخضع اللاعبان لبرنامج علاجي مكثف بعد غيابهما لفترة طويلة عن المباريات، وذلك بهدف استعادة جاهزيتهما البدنية والفنية للمشاركة مع الفريق في الاستحقاقات المقبلة.

الأهلي يستعد لاستكمال مشواره في الدوري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته القوية لاستكمال منافسات الدوري الممتاز، خاصة مع اقتراب انطلاق الدور الثاني من البطولة.

ويأمل الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب مارسيل كولر، في استعادة جميع لاعبيه المصابين، لضمان الجاهزية الكاملة للفريق في ظل ضغط المباريات المتوقع خلال المرحلة المقبلة.

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