الاتحاد الأوروبي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بعد قرار إسرائيل منع المساعدات

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذّرًا من أن هذا القرار قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين في المنطقة.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له على ضرورة استئناف المفاوضات في المرحلة الثانية بشكل سريع، معربًا عن دعمه القوي للوسطاء الذين يسعون لإيجاد حلول دائمة.

وأشار إلى أن التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم من شأنه أن يسهم في إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين ويضمن أيضًا إعادة إعمار غزة بشكل شامل.

وأوضح البيان أن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية كبيرة في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشددًا على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن دون أي قيود إلى قطاع غزة، لتلبية احتياجات السكان المتضررين.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى تفعيل الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.