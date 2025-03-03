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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطاقة الإسرائيلي: سنمنح ويتكوف والوسطاء مهلة لتقديم مقترح جديد

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن حكومته ستمنح مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف والوسطاء فترة زمنية معينة لتقديم مقترح جديد بشأن مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتطرق وزير الاحتلال إلى وسائل الضغط المتاحة أمام إسرائيل، مشيرًا إلى أن وقف المساعدات يعد من الخيارات الأولى التي قد يتم اللجوء إليها في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.

 وأوضح كوهين: "لدينا عدة وسائل ضغط يمكننا استخدامها لضمان مصالحنا في هذا الملف الحيوي."

وفيما يتعلق بالسيناريوهات المستقبلية، أكد وزير الطاقة أن "إمكانية العودة للحرب لا تزال مطروحة على الطاولة، ولكنها ليست هدفنا."

إسرائيل قطاع غزة إيلي كوهين حكومة الاحتلال الإسرائيلي مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار

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