أحمد خالد موسى: فيفي عبده تقدم دورًا انتقاميًا في العتاولة.. والسقا يتعافى

تحدث المخرج أحمد خالد موسى عن مشاركة الفنانة فيفي عبده في العتاولة 2، مؤكدًا أنها تجسد شخصية قوية ذات دوافع انتقامية واضحة.

وقال في تصريحاته لراديو إنرجي: "فيفي عبده نجمة كبيرة، وفي المسلسل لديها خطة انتقامية وأهداف واضحة تسعى لتحقيقها."

كما طمأن موسى الجمهور بشأن إصابة النجم أحمد السقا، موضحًا أن حالته الصحية تحسنت، حيث قال: "السقا أصبح أفضل، وسنعود للتصوير بعد يوم أو يومين."



شهدت الحلقة الثانية من مسلسل العتاولة عودة باسم سمرة للوقوف بجانب العتاولة في مشاجرة وعرض عليهم أن يتعاونوا سويا ولكن نصار (أحمد السقا) رفض.

أبطال مسلسل العتاولة

يشارك في بطولة مسلسل العتاولة 2 مجموعة الأبطال الرئيسيين من الجزء الأول من المسلسل وهم طارق لطفي، وأحمد السقا، وباسم سمرة، زينة، وهدى الأتربي، مريم الجندي، وانضم إلى أحداث مسلسل العتاولة 2 مجموعة من الأبطال الجدد ومنهم فيفي عبده، ونسرين أمين، وعزة مجاهد، ومي القاضي، وثراء الجبيل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

كشف برومو مسلسل العتاولة 2 عن إضافة خط درامي جديد بالعمل، سيزيد بعدا جديا لقصة الصراع بين العتاولة وعيسى الوزان، مع الحفاظ على السياق الكوميدي والاجتماعي في المسلسل، وأثار ظهور فيفي عبده في الإعلان الترويجي للمسلسل حماسة الجمهور لمتابعة المسلسل، خاصة وأنه يبدو أن دورها يحمل طابعا كوميديا.